Ще один світовий трейдер припинить експорт російського зерна, – Bloomberg

Один із провідних світових зернотрейдерів компанія Viterra збирається припинити експорт російського зерна.

Як пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, передає Інтерфакс-Україна.

На їхню думку, відхід Viterra посилює невизначеність щодо майбутніх постачань урожаю з чорноморського регіону.

У компанії не прокоментували такі плани.

Viterra може стати другим світовим зернотрейдером, який заявляє про намір вийти із торгівлі російським зерном.

Напередодні відповідне повідомлення до Мінсільгоспу РФ направила "дочка" американській Cargill. Вона повідомляє, що наступного сільськогосподарського сезону (почнеться 1 липня 2023 року) не планує експортувати зерно з Росії. При цьому компанія пообіцяла, що заплановані на цей сезон відвантаження будуть виконані в повному обсязі.