Мінфін сфокусується на пошуку коштів на відновлення, – Марченко

Досягнення домовленості з Міжнародним валютним фондом про чотирирічну програму EFF на $15,6 млрд дозволяє говорити про вирішення проблеми фінансування дефіциту держбюджету на 2023 рік та можливості активніше шукати кошти на відновлення.

"Ми також активно працюємо над пошуком коштів на відновлення, і це зараз буде основним фокусом та пріоритетом нашої діяльності", – сказав заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Марченко зазначив, що програма EFF є якірною, що дозволяє об'єднати донорську підтримку.

"Якщо всі ті зобов'язання, які взяли країни G7, буде виконано, ми можемо закрити дефіцит держбюджету на 2023 рік", – констатував глава Мінфіну.

Говорячи про залучення коштів на відновлення, міністр зазначив, що цього року Україна зможе освоїти не більше як $14 млрд – "це цифри, які були погоджені експертами Світового банку разом із профільними відомствами: Мінвідновлення та іншими міністерствами".

За його словами, російські заморожені активи у вирішенні цього завдання цього року ніяк поки не допомагають, і Мінфін самостійно намагатиметься шукати кошти.

"Ми в довоєнний час освоювали не більші обсяги, ніж зараз пропонуються. У нас зараз триває війна, не завжди бізнес, який здійснює реконструкцію, ремонт, готовий працювати з країною, в якій йде війна. Тому після війни буде зовсім інша реальність та інші можливості, у тому числі залучення приватних інвестицій та бізнесу в частині відновлення України", – прокоментував Марченко озвучену днями загальну оцінку потреб України у відновленні $411 млрд та потреби на 2023 рік.

Міністр вважає, що післявоєнне нарощування потужностей не є складним завданням.

За оцінками RDNA2, Україна вимагатиме у 2023 році $14 млрд інвестицій для першочергового відновлення та відновлення.

Потреби у фінансуванні дефіциту держбюджету на 2023 рік оцінюються щонайменше у $38 млрд.

Як повідомлялося, МВФ 21 березня оголосив про досягнення угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement) щодо нової програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) для України. Ця домовленість ще підлягає схваленню Радою директорів МВФ.

Програма розрахована на чотири роки та передбачає фінансування обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд).