Збитки центрального банку Росії зросли майже у 30 разів

Банк Росії у 2022 році отримав збиток у розмірі 721,7 млрд рублів ($9,33 млрд за поточним курсом), що у 27 разів більше збитку, отриманого у 2021 році (26,3 млрд рублів).

Про це йдеться у річному звіті російського центрального банку, повідомляє Інтерфакс.

У звітності такий результат пояснюється здебільшого чистими витратами за операціями з цінними паперами.

Зокрема, збиток від продажу акцій банку "ФК Открытие" та від внесення акцій "Московського індустріального банку" (МінБ) у якості внеску у майно Агентства зі страхування вкладів (АСВ) становив 382,2 млрд рублів (53% від збитку ЦБ РФ за 2022 рік).

Крім того, у 2022 році були сформовані чисті витрати у розмірі 315 млрд рублів від нереалізованої переоцінки за справедливою вартістю боргових зобов'язань іноземних емітентів у зв'язку з підвищенням прибутковості та зниженням цін за ними.

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Як повідомлялося, минулого тижня Банк Росії відновив публікацію структури міжнародних резервів після річної перерви. Згідно із оприлюдненими даними, станом на 1 березня резерви ЦБ РФ становили $574,2 млрд, за рік вони впали на $42,89 млрд.

Банк Росії перестав розкривати структуру міжнародних резервів у березні 2022 року після того, як значну частину (близько $300 млрд) золотовалютних резервів РФ було заблоковано в США та Європі.