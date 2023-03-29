Путін визнав негативний вплив санкції на економіку Росії

Вплив санкцій на економіку Росії не вичерпано, вони ще можуть негативно позначитися на ній у середньостроковій перспективі.

Про це російський президент Владімір Путін заявив під час наради з урядом, повідомляється на сайті Кремля.

"Запроваджені проти російської економіки нелегітимні обмеження в середньостроковій перспективі справді можуть негативно позначитися на ній", – визнав Путін.

На його думку, у цій ситуації основним чинником економічного зростання в Росії має стати внутрішні попит..

Раніше Путін заявляв, що Захід після початку військової операції в Україні розгорнув проти Росії економічний фронт. За його словами, за допомогою санкцій "західні гуманісти" хотіли через страждання росіян дестабілізувати суспільство зсередини, проте це не вдалося.

Читайте також: Путіну бракує грошей: Кремль встановив "данину" для іноземних компаній за продаж бізнесу в Росії

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.