Гетманцев анонсував підвищення податків до довоєнного рівня і відновлення перевірок бізнесу

Влада України планує з липня 2023 року повернути податки на той рівень, на якому вони знаходилися до початку повномасштабної війни, а також відновити перевірки бізнесу.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Укрінформ.

Він пояснив, що в середньому на місяць держава збирає близько 80 млрд грн податків, а на війну витрачається близько 130 млрд грн. Тобто решту коштів доводиться залучати за рахунок запозичень.

Гетманцев нагадав, що міжнародні партнери не фінансують видатки держбюджету на безпеку та оборону, тому це ті гроші, які необхідно збирати всередині країни.

Він уточнив, що з липня 2023 року планується скасувати пільговий режим оподаткування для бізнесу за ставкою у 2% від обороту, який було запроваджено навесні минулого року, а також відновити документальні перевірки та відповідальності за невиконання податкових обов'язків.

"Ми вважаємо, що він (2% податку з обороту, – ред.) відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба відміняти з 1 липня. Крім того, це відновлення документальних перевірок та відновлення відповідальності за невиконання податкових обов'язків на тих територіях, де не ведуться воєнні дії. Цим податкова система і приводиться до тих правил, які існували в мирний час, до початку активної фази війни", – сказав Гетманцев.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів ще на початку серпня минулого року пропонувало змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали. Для грального бізнесу цю пільгу скасували лише у лютому цього року.

У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

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