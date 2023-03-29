Гетманцев анонсував підвищення податків до довоєнного рівня і відновлення перевірок бізнесу
Влада України планує з липня 2023 року повернути податки на той рівень, на якому вони знаходилися до початку повномасштабної війни, а також відновити перевірки бізнесу.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Укрінформ.
Він пояснив, що в середньому на місяць держава збирає близько 80 млрд грн податків, а на війну витрачається близько 130 млрд грн. Тобто решту коштів доводиться залучати за рахунок запозичень.
Гетманцев нагадав, що міжнародні партнери не фінансують видатки держбюджету на безпеку та оборону, тому це ті гроші, які необхідно збирати всередині країни.
Він уточнив, що з липня 2023 року планується скасувати пільговий режим оподаткування для бізнесу за ставкою у 2% від обороту, який було запроваджено навесні минулого року, а також відновити документальні перевірки та відповідальності за невиконання податкових обов'язків.
"Ми вважаємо, що він (2% податку з обороту, – ред.) відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба відміняти з 1 липня. Крім того, це відновлення документальних перевірок та відновлення відповідальності за невиконання податкових обов'язків на тих територіях, де не ведуться воєнні дії. Цим податкова система і приводиться до тих правил, які існували в мирний час, до початку активної фази війни", – сказав Гетманцев.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів ще на початку серпня минулого року пропонувало змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.
Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали. Для грального бізнесу цю пільгу скасували лише у лютому цього року.
У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.
Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України
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в Україні складається добра традиція , яка повинна відбутися цього року.))
раз на десять років, Українці роблять Майдан , якій е втілення терапії та еволюційного очищення Державних інституцій.))
цього року Майдан , як третій за рахунком, має відбутися після посадки картоплі
" потрібно збільшити податок на доходи фізичних осіб до 35-40% " де тут про виключно мільйонерів?
Те що наші політикани, суди і правоохоронці 30 років робили і роблять.
Манипулируеш тёплым с мягким.
Налоги должны платить все, а не только физ особы. С какого хрена люди должны платить налог за компанию какого-то дяди?
И напомню, люди там получают от 3500к до 8к долларов в месяц. С прогресивно моделью налогообложения. У нас же ты по умолчанию платиш кучу бабла. Плюс при подаче налогов "случайно" может оказаться что не на тот счёт отправил налог, потому что клерк государственный попутал реквизиты. Только деньги если ты не шишка из бизнеса ты хрен вернёшь. И это не как в ЕС и Америке.
Вначале суды надо реформировать или лучше распустить и нанять заграничных лет на 10, а текущих отправить за бугор на переквалификацию, и нужна реформа полиции.
І хто сумлінно сплачують податки повинні платити їх і ще за когось? Ви прихильник екстенсивної економіки та Гетьманцева з гусями? Це шлях в нікуди.
Якраз пропонують підвищити податки для ВЕЛИКОГО бізнесу, справа не йде за малий або середній бізнес.
Читати навчіться перед тим, як щось писати
У нас стільки законів зроблено так що трактувати можна як завгодно, а на деякі положення взагалі можно відверто покласти(привід не поставлений підпис президента на всім відомому паперцю) що великий або малый неважливо, а важливо що є важіль на суспільство, черговий.
і більше давала молока?
Треба менше годувати і більше доїти!
Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.
Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.
Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.
Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.
Ось у такої людини і служив Гетманцев.
Смерть клятим нашим ворогам!
Так и победим!