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Новини
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Гетманцев анонсував підвищення податків до довоєнного рівня і відновлення перевірок бізнесу

гетманцев

Влада України планує з липня 2023 року повернути податки на той рівень, на якому вони знаходилися до початку повномасштабної війни, а також відновити перевірки бізнесу.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Укрінформ.

Він пояснив, що в середньому на місяць держава збирає близько 80 млрд грн податків, а на війну витрачається близько 130 млрд грн. Тобто решту коштів доводиться залучати за рахунок запозичень.

Гетманцев нагадав, що міжнародні партнери не фінансують видатки держбюджету на безпеку та оборону, тому це ті гроші, які необхідно збирати всередині країни.

Він уточнив, що з липня 2023 року планується скасувати пільговий режим оподаткування для бізнесу за ставкою у 2% від обороту, який було запроваджено навесні минулого року, а також відновити документальні перевірки та відповідальності за невиконання податкових обов'язків.

"Ми вважаємо, що він (2% податку з обороту, – ред.) відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба відміняти з 1 липня. Крім того, це відновлення документальних перевірок та відновлення відповідальності за невиконання податкових обов'язків на тих територіях, де не ведуться воєнні дії. Цим податкова система і приводиться до тих правил, які існували в мирний час, до початку активної фази війни", – сказав Гетманцев.

Читайте також: Через податкові пільги надходження від грального бізнесу впали у 10 разів, – нардеп

Як повідомлялося, Міністерство фінансів ще на початку серпня минулого року пропонувало змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали. Для грального бізнесу цю пільгу скасували лише у лютому цього року.

У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України

Автор: 

держбюджет (1569) податки (2418) Податковий кодекс (231) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+15
Пішов цей гетьмаццев на*уй. він посібник олігархату, і намагається знищити середній і малий бізнес в Україні.
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29.03.2023 21:26
+14
Ця істота,більше вбиває економіку і надію на щасливе майбутнє,ніж рашисти
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29.03.2023 21:42
+13
Окей, тоді і військове положення відміняй, а ми поїхали 👋
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29.03.2023 21:33
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Він часом не хворий?
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29.03.2023 20:28 Відповісти
що яйцеПо17 , що це дрочиліно ...
в Україні складається добра традиція , яка повинна відбутися цього року.))
раз на десять років, Українці роблять Майдан , якій е втілення терапії та еволюційного очищення Державних інституцій.))
цього року Майдан , як третій за рахунком, має відбутися після посадки картоплі
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29.03.2023 22:30 Відповісти
Під час війни відновлювати податковий тиск на бізнес контрпродуктивно. Потрібно нарешті перекласти податковий тягар з підприємств на фізичних осіб які отримують доходи. Нарешті потрібно збільшити податок на доходи фізичних осіб до 35-40% як це практикується в ЄС, а бізнес має й надалі отримувати державну підтримку та пільговий період оподаткування. Але погоджуюсь з Гетьманцевим що режим оподаткування 2% для ФОП потрібно припиняти і зменшувати податки для нормальних підприємств. Реформи уряду недостатньо радикальні і тому ми не бачимо реального впливу реформ на покращення економічної ситуації в країні. Досить половинчатих напівреформ, прийшов час радикальних змін!
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30.03.2023 07:35 Відповісти
збільше податку на доходи збільшить навантаження на фонд праці, і зменшить реальну зарплату. а це тягне зменшення купівельної спроможності та ПДВ.
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30.03.2023 08:36 Відповісти
Збільшення податку на доходи фізосіб має зменшити податковий тиск на підприємства, що призведе до збільшення зарплат. Підприємства почнуть сплачувати працівникам більшу зарплату а працівники будуть сплачувати більші податки і це призведе до більшої відповідальності громадян під час голосування на виборчих дільницях, бо громадянин буде уважніше голосувати за людей які будуть витрачати податки на ті чи інши витрати!
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31.03.2023 11:07 Відповісти
Це де податок 35-40% в ЄС? Я щось не чув, що в ЕС з зарплати в 500 євро здирали податок в 35-40%
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30.03.2023 09:19 Відповісти
В ЄС у мільйонерів оподаткування 90%
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31.03.2023 11:08 Відповісти
Ви не писали про мільйонерів і прогресивний податок, не тупіть, перечитайте те, що ви писали, якщо забули.

" потрібно збільшити податок на доходи фізичних осіб до 35-40% " де тут про виключно мільйонерів?
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31.03.2023 15:33 Відповісти
Потрібно збільшити подоходний податок до 35-40% для всіх громадян, а для мільйонерів ще більше до 60-80%. Так зрозуміло?
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01.04.2023 13:06 Відповісти
фізичні особи мало платять податків при цих зарплатах??? Порівняння з ЄС (зарплат) очевидна повна дурня. Хоча впровадження прогресивної системи податків на доходи фізосіб то було ьи нормально, нехай чиновники та посадовці з ЗП кілька сот тисяч та мільйонами як Коболєв платять 40%, пересічні до 20 тис наприклад взагалі знизити до 10%
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30.03.2023 09:35 Відповісти
Європейська та американська модель оподаткування передбачає збір податків з доходів фізосіб, а не з оборотів бізнесу, як в Україні! Тому податки на доходи фізосіб мають збільшуватись до 40-60%, а податки для бізнесу зменшуватись! Мають оподатковуватись додатковим оподаткуванням розкішні машини, прикраси, будинки, розкішний відпочинок, великі статки!
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31.03.2023 11:11 Відповісти
ви де живете - в США чи на Україні??? Давайте з середньої ЗП України нехай 15 тис. заберемо 60% і нехай люди виживають. При пенсіях 3-4 тисячі також. А компанії Ахметова і інших взагалі перевести на 2% оподаткування. Не хочу вас ображати але слів не хватає....
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31.03.2023 11:33 Відповісти
З пересічних громадян потрібно збирати по 35-40% подоходного податку (як в ЄС), а податки для бізнесу зменшити до 10-12% ПДВ (як в ЄС) і 5% податку на прибуток (більше платити не будуть і будуть переховувати прибутки), що в свою чергу дозволить бізнесу збільшити заробітню платню працівникам в 2-3 рази. Бізнес і зараз не сплачує податки, переховуючи прибутки на схемах з СПД які сплачують 2% з обороту, тому потрібно зменшувати податки, щоб бізнес перестав використовувати схеми мінімізації оподаткування.
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01.04.2023 13:11 Відповісти
Це не змінить дохід і становище громадян. Це як шкарпетки з лівої ноги на праву поміняти і сказати що їх поміняв. Наче і правда а наче і п.здьош.
Те що наші політикани, суди і правоохоронці 30 років робили і роблять.
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01.04.2023 17:59 Відповісти
Якщо громадяни будуть отримувати більше доходів, це змінить ситуацію кардинально, бо доходи збільшаться на більші суми ніж суми податків які громадяни мають сплачувати.
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01.04.2023 19:55 Відповісти
З вашою моделлю навпаки вони будуть отримувати менше оскільки вся податкова нагрузка піде саме на них. І на цьому 30років будувався олігархату.
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01.04.2023 21:22 Відповісти
Це модель оподаткування США та ЄС, нічого страшного в цьому немає! Сплачувати більшість податків в державі мають фізособи які безпосередньо отримують доходи! Так побудований весь цивілізований Захід!
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02.04.2023 06:40 Відповісти
Не бреши. В каждой стране своя модель налогообложения. ЕС это не страна это объединение для общих целей.
Манипулируеш тёплым с мягким.
Налоги должны платить все, а не только физ особы. С какого хрена люди должны платить налог за компанию какого-то дяди?
И напомню, люди там получают от 3500к до 8к долларов в месяц. С прогресивно моделью налогообложения. У нас же ты по умолчанию платиш кучу бабла. Плюс при подаче налогов "случайно" может оказаться что не на тот счёт отправил налог, потому что клерк государственный попутал реквизиты. Только деньги если ты не шишка из бизнеса ты хрен вернёшь. И это не как в ЕС и Америке.
Вначале суды надо реформировать или лучше распустить и нанять заграничных лет на 10, а текущих отправить за бугор на переквалификацию, и нужна реформа полиции.
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02.04.2023 16:30 Відповісти
Спочатку потрібно включити голову і зменшити податки які ніхто не сплачує і збільшити податки які всі сплачують! Отже на бізнес потрібно зменшити податки, бо бізнес завжди викрутиться і не буде платити а на фіз осіб збільшити податки, бо фіз особи в більшості чесно і відповідально сплачують податки! А розповідати що знову потрібно почекати поки суди стануть чесними можуть тільки ідіоти!
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04.04.2023 10:47 Відповісти
Цікаво. Тобто ти
І хто сумлінно сплачують податки повинні платити їх і ще за когось? Ви прихильник екстенсивної економіки та Гетьманцева з гусями? Це шлях в нікуди.
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04.04.2023 16:22 Відповісти
З вашим пфдхідом люди будуть жувати підошви замість гуманітарки, а жити в карточных скоро ках бо платити за квартиры буде нічим. Зате бізнес виживе. Цікавий у вас хід. Лобіст олігархату?)
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01.04.2023 18:01 Відповісти
Бізнес буде жити завжди, він приховає доходи від оподаткування, якщо не знизити податкові ставки. 30 років збирання податків показує що бізнес завжди знайде можливість не платити! Тому єдиний вихід з ситуації - зменшення розміру оподаткування до розумного, щоб бізнес почав сплачувати податки добровільно, а це дозволить наповнити бюджет додатковими надходженнями! Тому на першому етапі наповнення бюджету потрібно перекладати на фізосіб і працювати з бізнесом для повноцінного наповнення бюджету платежами від бізнесу. А люди фіз особи не пошкодують, бо їх зарплати виростуть в рази!
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01.04.2023 20:00 Відповісти
А для цього є кримінальна відповідальність, за приховування податків. Просто у бізнесу олігархів та владних осіб індульгенція і недоторканність, якої взагалі не має існувати.
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01.04.2023 21:23 Відповісти
За 30 років Незалежності не вдалось так адмініструвати податки щоб збирати все що необхідно! Тому прийшов час зменшувати податковий тиск на бізнес і збільшувати оподаткування фізосіб.
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02.04.2023 06:41 Відповісти
Это залет податкової а не бизнеса и физосиб. Её надо реформировать а не играться с налоговой ставкой. Или вы адепт Гетьманцева?
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02.04.2023 16:32 Відповісти
Зальот це небажана вагітність від випадкового сексу, а неспроможність українських чиновників адмініструвати податки це системна проблема яку потрібно системно вирішувати знижуючи податковий тиск на бізнес. За 30 років бізнес жодного разу не сплачував податки повністю! Завжди знаходились схеми та махінації для зменшення податкових платежів та незаконного відшкодування ПДВ тому прийшов час робити висновки і зменшувати податки на бізнес, щоб простіше було сплатити податки ніж ухилятись від оподаткування! Але це якщо є мізки! А якщо мізків немає, то можна і надалі очікувати що чиновники та податківці раптом перестануть брати хабарі і красти сотні мільярдів гривень!
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04.04.2023 10:44 Відповісти
Відповідальність повинна бути для бізнесу. А не так що коломойський або Ахметов може все дистанційно порєшать(с) .
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04.04.2023 16:19 Відповісти
А може ти дебіл?
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30.03.2023 10:23 Відповісти
Він - гнида.
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29.03.2023 23:12 Відповісти
Хай Монако потрусять.
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29.03.2023 20:29 Відповісти
Пішов цей гетьмаццев на*уй. він посібник олігархату, і намагається знищити середній і малий бізнес в Україні.
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29.03.2023 21:26 Відповісти
Окей, тоді і військове положення відміняй, а ми поїхали 👋
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29.03.2023 21:33 Відповісти
Ця істота,більше вбиває економіку і надію на щасливе майбутнє,ніж рашисти
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29.03.2023 21:42 Відповісти
у ахмєтова з каломойським перевірки роби, чючєло йбане.
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29.03.2023 21:44 Відповісти
Да, спасибо Гетьманцев ... а то мы думали когда же нас добъют. Ну вот, теперь знаем.
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29.03.2023 21:47 Відповісти
O, tce yakraz na 4asi !!!! Tcya tvaryna tak i bude beznakazanno znyschuvaty Ukrains'kyi biznes ? Mozhe viyna vzhe zakinchyls'? na shibenytcyu merzotu !!!!
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29.03.2023 21:51 Відповісти
Все ж таки Київ пав під натиском ворогів трималися більше року
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29.03.2023 22:14 Відповісти
Невже гусь уже набрався жирку і вже можна обскубувати?!
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29.03.2023 23:12 Відповісти
Гетьманцев звичайно тварина, але коментатори вище зовсім тупорилі.
Якраз пропонують підвищити податки для ВЕЛИКОГО бізнесу, справа не йде за малий або середній бізнес.
Читати навчіться перед тим, як щось писати
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29.03.2023 23:38 Відповісти
Воно все пов'язане. Вюробиш вище налог - зменшуєш прибутковість, робиш скорочення на роботі або зменшуєш зп. Або продукты якими торшуєш підвищуєш ціни, як приклад. Підвищуєш вартість палива - логістика дорожче, все становиться дорожче і т д.
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30.03.2023 00:43 Відповісти
Написано все правильно, але моє зауваження було про те, як вище його матюкали що цими рішеннями він вбиває малий та середній бізнес, а Ахметова та Коломийського не чіпає, хотя ці рішення стосуються якраз тільки їх і таких, як вони і більше нікого.
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30.03.2023 01:08 Відповісти
А хто та як його виділятиме? )
У нас стільки законів зроблено так що трактувати можна як завгодно, а на деякі положення взагалі можно відверто покласти(привід не поставлений підпис президента на всім відомому паперцю) що великий або малый неважливо, а важливо що є важіль на суспільство, черговий.
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30.03.2023 02:25 Відповісти
Ми в секторі малого бізнесу. З податкової прийшло розпорядження про відміну 2% та посилення перевірок. То хто дурень? Ти? Чи ми, ті, "хто начебто не вміє читати"?? Всі навколо вже гудуть! Бо якби не було таких сповіщень, то напевно б мовчали.
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30.03.2023 13:08 Відповісти
Що треба робити, щоб корова менше їла
і більше давала молока?
Треба менше годувати і більше доїти!
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29.03.2023 23:39 Відповісти
Що, ****, страх пройшов? А коли кацапи в Бучі та Гостомелі були, ці тварюки-можновладці сиділи тихесенько, як миша під віником. Не вякали.
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30.03.2023 00:30 Відповісти
Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»

Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.

Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.

Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.

Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.

Ось у такої людини і служив Гетманцев.
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30.03.2023 02:22 Відповісти
Ще добавлю до сказаного - вірний послідовник Кілі Азірова, податковий мусор та інше. Той хто вбивае бізнес . Чого тільки податкові ноу хау коштують. А на черзі єлектронні ттн. Ось це буде цвях , ні костиль залізничний , у тіло бізнесу. Гетьманцев повинен піти з депутатів, і піти під суд. Але зелені... своїх не здають
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30.03.2023 11:33 Відповісти
Редкостный ублюдок....
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30.03.2023 07:58 Відповісти
"Польща почне видавати українським біженцям посвідки на тимчасове проживання" пан в курсі??)))))
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30.03.2023 08:56 Відповісти
Это только начало.
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02.04.2023 16:33 Відповісти
напомню что этот очкастый Задрот ставленник фсбэшного агента, рЫга сивковича как и 80% ваЗЕлиновского Сброда работающего на кремль под крышеванием Оманского, бениного нарко Осла!!!!
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30.03.2023 09:38 Відповісти
Якби ті, хто при владі, меньше крали грошей, то і дефіциту бюджету би не було. А так суки будуть у людей, які і так тримають країну на плечах, забирати взагалі останнє, що є. Риторичне питання: невже ми так ніколи і не побачимо Україну нормальною країною? Без крадіїїв і зрадників у владі?
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30.03.2023 09:40 Відповісти
Цей кончений під@р повинен знати, що це все потягне подальше підвищення цін на продукти та товари, а у людей зараз немає роботи, доходів, іде війна, а воно продовжує нищити Україну.
Смерть клятим нашим ворогам!
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30.03.2023 10:21 Відповісти
Та йому до сраки без-вазеліну ваші проблеми і всього народу! Ви лишень послуйхайте, що ця падаль несе і вже достатньо, щоб починати мастити милом верьовку!
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30.03.2023 13:15 Відповісти
То на самому ділі херой зе зробив... ге лише його виконавець.
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30.03.2023 10:35 Відповісти
А що війна вже закінчилась? Хоч для цього виплодка вона й не починалась, якщо згадати істерику цього у@бка на додаткове виділення коштів на армію.
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30.03.2023 10:51 Відповісти
почему шпион кацапии до сих пор в депутатах?
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30.03.2023 10:57 Відповісти
Шо у.бок, сезон скоро - на Мальдіви збираєш бабоси?
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30.03.2023 11:15 Відповісти
Може реформами треба зайнятись. Скільки ти кацапській шпіон хочеш збирати податків з самої бідної економіки в Європі???? Ще й у війні. Звільни частину штату податкової так як впала економіка на 40% для початку.
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30.03.2023 11:48 Відповісти
цей ригоанальний зебіл ще й досі не в СІЗО СБУ?... тоді рейтингу Найвеличнівшивого - остаточно пзда.. питання лише часу
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30.03.2023 11:50 Відповісти
Господи коли цю потвору хтось забере до пекла
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30.03.2023 12:36 Відповісти
" перевiрки бiзнесу ". Это только будут проверки мини и почти что угробленного миди. А что полномасштабная война уже закончилась? Да, гетманцев? Знаем ваши проверки. Это когда фискалы заходят и с порога : вы должны...
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30.03.2023 12:50 Відповісти
Діло по тихеньку іде до майдану.
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30.03.2023 13:49 Відповісти
Приватизация, новые "рыночные" тарифы и повышение налогов во время ВП.
Так и победим!
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30.03.2023 14:22 Відповісти
То с чем не справилась рашкина армия, вполне могут сделать внутренние гниды(
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02.04.2023 16:35 Відповісти

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