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Французька мережа Decathlon почала продавати свої магазини в Росії, – ЗМІ

decathlon

Французька мережа спортивних магазинів Decathlon знайшла покупця на декілька своїх магазинів у Росії.

Про це повідомляють "Известия" із посилання на Мінпромторг РФ.

Зазначається, що урядова комісія з контролю за здійсненням іноземних інвестицій у РФ вже схвалила заявку на угоду. Утім, хто буде покупцем, наразі невідомо.

У відомстві додали, що включені до угоди площі перебувають у різних регіонах і не вважаються стратегічними для компанії. За словами співрозмовника видання, буде продано п'ять магазинів.

У власності Decathlon в Росії перебуває 26 об'єктів загальною площею більше 150 тис. кв. м. Серед них – 25 гіпермаркетів та один склад. 

Як повідомлялося, наприкінці березня 2022 року Decathlon призупинив роботу в Росії. Тоді в компанії пояснили це рішення проблемами із постачанням. У січні 2023 року стало відомо, що Decathlon вирішила продати свій бізнес в Росії.

Автор: 

продаж (2064) росія (14183) Франція (651)


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