Країни "Великої сімки" збільшили фінансову допомогу Україні до $44 мільярдів

Обсяг міжнародних зобов’язань щодо економічної та бюджетної підтримки України на 2023 рік і початок 2024 року країн "Великої сімки" збільшився до $44 млрд.

Про це йдеться в заяві, ухваленій за підсумками зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7 в Японії, передає Європейська правда.

"Разом з міжнародною спільнотою ми збільшили наші зобов'язання щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023 рік та початок 2024 року до $44 млрд, що дозволило схвалити програму Міжнародного валютного фонду для України на суму $15,6 млрд на 4 роки", – наголосили у повідомленні.

Зазначається, що ця підтримка надасть Україні впевненості та дозволить владі забезпечити функціонування уряду, продовжити надання базових послуг, здійснити найважливіші ремонтні роботи пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку.

"Ми сподіваємося на швидке впровадження Україною структурних реформ у межах програми, що підтримується МВФ, та успішне завершення переглядів програми сприятиме макроекономічній та фінансовій стабілізації, покращенню врядування та зміцненню інституцій і довгостроковій економічній стійкості та післявоєнній відбудові. Це також сприятиме подальшій фінансовій підтримці з боку інших країн та інституцій, а також приватного сектору", – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, країни "Великої сімки" шукають спосіб направити заморожені активи Росії на відбудову України.