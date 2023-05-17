Останнє судно в межах "зернової ініціативи" вийшло з українських портів

З українського порту вийшло останнє судно в рамках "Чорноморської зернової угоди", за день до того, як Росія може зірвати її виконання.

За даними ООН, судно DSM Capella у середу вийшло з порту Чорноморська з 30 тисячами тонн кукурудзи та прямує до Туреччини, повідомляє Reuters.

Росія досі продовжує блокувати продовження "зернової угоди", стверджуючи, що її строк завершується 18 травня.

"Є ще багато відкритих питань щодо нашої частини угоди. Тепер потрібно буде прийняти рішення", – заявив напередодні представник Кремля Дмітрій Пєсков.

Своєю чергою речник ООН Стефан Дюжаррік заявив у вівторок, що контакти щодо продовження угоди тривають на різних рівнях.

Офіційні особи з Росії, України, Туреччини та ООН входять до складу Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі, який контролює виконання "зернової угоди". Вони видають дозволи на прохід і перевіряють судна. Однак з 4 травня СКЦ не дозволяв пройти "зерновим коридором" жодному новому судну.

За даними Reuters, минулого місяця Росія направила листа іншим сторонам у СКЦ, попередивши, що не дозволить участі нових суден у "зерновій угоді", якщо вони не вийдуть з українських портів до 18 травня.

Враховуючи це попередження Росії, видається малоймовірним, що будь-які власники суден або страхові компанії захочуть продовжувати транспортування українського експорту зерна, якщо Росія не погодиться на продовження угоди та вирішить вийти з неї, зауважує агентство.

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Як повідомлялося, минулого тижня у Стамбулі завершилися переговори за участі представників України, Туреччини, ООН та Росії щодо продовження роботи "зернового коридору", про їх конкретні результати не повідомлялося.

Водночас у МЗС Росії погрожують остаточно заблокувати дію угоди з 18 травня, якщо не будуть виконані вимоги російської сторони. Зокрема, Росія наполягає підключення "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагає розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.

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Нагадаємо, представники Росії заявляли, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

При цьому за останні місяці російська сторона декілька разів блокувала роботу "зернового коридору". 8 травня РФ на кілька днів фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.

17 квітня Росія вже блокувала інспекції суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.