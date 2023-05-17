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Новини
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Останнє судно в межах "зернової ініціативи" вийшло з українських портів

зерно,порт,корабель,продовольство

З українського порту вийшло останнє судно в рамках "Чорноморської зернової угоди", за день до того, як Росія може зірвати її виконання.

За даними ООН, судно DSM Capella у середу вийшло з порту Чорноморська з 30 тисячами тонн кукурудзи та прямує до Туреччини, повідомляє Reuters.

Росія досі продовжує блокувати продовження "зернової угоди", стверджуючи, що її строк завершується 18 травня.

"Є ще багато відкритих питань щодо нашої частини угоди. Тепер потрібно буде прийняти рішення", – заявив напередодні представник Кремля Дмітрій Пєсков.

Своєю чергою речник ООН Стефан Дюжаррік заявив у вівторок, що контакти щодо продовження угоди тривають на різних рівнях.

Офіційні особи з Росії, України, Туреччини та ООН входять до складу Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі, який контролює виконання "зернової угоди". Вони видають дозволи на прохід і перевіряють судна. Однак з 4 травня СКЦ не дозволяв пройти "зерновим коридором" жодному новому судну.

За даними Reuters, минулого місяця Росія направила листа іншим сторонам у СКЦ, попередивши, що не дозволить участі нових суден у "зерновій угоді", якщо вони не вийдуть з українських портів до 18 травня.

Враховуючи це попередження Росії, видається малоймовірним, що будь-які власники суден або страхові компанії захочуть продовжувати транспортування українського експорту зерна, якщо Росія не погодиться на продовження угоди та вирішить вийти з неї, зауважує агентство.

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Як повідомлялося, минулого тижня у Стамбулі завершилися переговори за участі представників України, Туреччини, ООН та Росії щодо продовження роботи "зернового коридору", про їх конкретні результати не повідомлялося.

Водночас у МЗС Росії погрожують остаточно заблокувати дію угоди з 18 травня, якщо не будуть виконані вимоги російської сторони. Зокрема, Росія наполягає підключення "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагає розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.

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Нагадаємо, представники Росії заявляли, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

При цьому за останні місяці російська сторона декілька разів блокувала роботу "зернового коридору". 8 травня РФ на кілька днів фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.

17 квітня Росія вже блокувала інспекції суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.

Автор: 

зерно (1868) ООН (357) росія (14164) експорт (3825) зернові (1151) зерновий коридор (196)


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Топ коментарі
+7
Добре аноніме, а чим ти це зібрався робити? Шашликами чи відосиками?)
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17.05.2023 13:45
+7
Асфальтом.
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17.05.2023 13:47
+6
Предлагается заменить зерновую инициативу инициативой по полному уничтожению параши вместе со всем её вонючим биомусором в качестве её "народца".
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17.05.2023 13:28
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Предлагается заменить зерновую инициативу инициативой по полному уничтожению параши вместе со всем её вонючим биомусором в качестве её "народца".
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17.05.2023 13:28 Відповісти
Добре аноніме, а чим ти це зібрався робити? Шашликами чи відосиками?)
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17.05.2023 13:45 Відповісти
Асфальтом.
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17.05.2023 13:47 Відповісти
За кого голосовал в 2019-м?
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17.05.2023 17:53 Відповісти
Як можна зробити висновок з моїх дописів , я голосував явно не за Зеленського і не за слуг народу)
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17.05.2023 18:02 Відповісти
Меня интересует, за кого голосовал в 1-м туре?
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17.05.2023 18:09 Відповісти
Демпінгувати на ринку зерна вже не доведеться і Шмулі нічого вже не занесуть. Ехх.
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17.05.2023 13:46 Відповісти
А чим хєровий демпінг? Тим що полякам показали, що їхня дотаційна агропродукція нікому нахєр не буде потрібна у ЄС після виходу на ринок України?
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17.05.2023 14:46 Відповісти
Использование отмены пошлин.
Будут пошлины и урегулирует цену на уровне своих производителей.
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17.05.2023 14:59 Відповісти
Краще цю новину подавати в контексті надхолжень до бюджету від зернової ініціативи, про кацапські надходження також цікаво.
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17.05.2023 13:46 Відповісти
як зявляться F-16 рашистів можно буде слати *****, їхній авіації і флоту в ЧМ пізда
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17.05.2023 13:49 Відповісти
Дивна якась війна...Хоча ж-ні,ніякої війни ж немає,юридично.
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17.05.2023 13:51 Відповісти
Москалям лишилося недовго гратися у вахтера, лише до деокупації Криму.
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17.05.2023 13:52 Відповісти
Ердогану на поминальну мамалигу.
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17.05.2023 13:59 Відповісти
Все. Тепер нам знизять ціну на хліб.
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17.05.2023 14:00 Відповісти
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17.05.2023 14:39 Відповісти
Ердоган підтримує дружбана вов пуйла.
Навіть якщо ЗСУ знищать весь макшанський флот-турок буде залучати орду в якості рівноправного " партнера".
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17.05.2023 14:11 Відповісти
Неправильная какая то эта война. Людей убивают и в то же время торгуют и договариваются о сделках, накладывают санкции и покупают нефть, отключают SWIFT но не всем, осуждают агрессию и едут в Москву.
И вообще мне кажется, что если в США захотят, то война закончится за месяц, ну максимум за два.
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17.05.2023 18:18 Відповісти
Щоб сильно перейматися так званими коридорами, потрібно на цю проблему подивитися глибше. Як на мене Україна і українці нічого не мають від цих коридорів, крім роздолбаних доріг і захімічену природу. Всі кошти від цього зерна не повертаються до України, а осідають в офшорах для розваг латифундистів порошенків, коломийських, дерег, ющенків, бахматюки та їх ненажерлевої челяді.
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18.05.2023 08:32 Відповісти

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