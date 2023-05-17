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Новини
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Ердоган оголосив про продовження "зернової угоди" ще на два місяці (оновлено)

ердоган

Дія "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати зерно зі своїх ключових портів Чорного моря, продовжена ще на два місяці.

Спочатку про це повідомив Bloomberg із посиланням на неназваних турецьких чиновників. Згодом цю інформацію офіційно підтвердив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час звернення до членів своєї партії, повідомило турецьке інформагентство Anadolu.

Продовження "зернової угоди" до 18 липня підтвердив і віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня. Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді – Туреччині та ООН", – написав він у Facebook.

Він нагадав, що з середини квітня Росія безпідставно почала обмежувати роботу "Чорноморської зернової ініціативи", а з травня фактично заблокувала її відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів.

За його словами, наразі майже 70 суден зараз очікують в територіальних водах Туреччини.

"Ми вітаємо продовження роботи Ініціативи, але наголошуємо, що вона має працювати ефективно. Для цього потрібно усунути проблеми, які вже кілька місяців поспіль створює Росія шляхом саботажу інспекцій та реєстрації нового флоту", – додав Кубраков.


Минулого тижня у Стамбулі завершилися переговори за участі представників України, Туреччини, ООН та Росії щодо продовження роботи "зернового коридору", про їх конкретні результати не повідомлялося.

Водночас у МЗС Росії погрожували остаточно заблокувати дію угоди з 18 травня, якщо не будуть виконані вимоги російської сторони. Зокрема, Росія наполягає підключення "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагає розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.

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Нагадаємо, представники Росії заявляли, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

При цьому за останні місяці російська сторона декілька разів блокувала роботу "зернового коридору". 8 травня РФ на кілька днів фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.

17 квітня Росія вже блокувала інспекції суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.

Автор: 

зерно (1868) росія (14184) Туреччина (1114) зерновий коридор (196)


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Топ коментарі
+19
Ето какой то пздц. Одни воюют, другие за их спинами торгуют с окупантами. И я уверен что неспроста рашисты дают разрешение на зерновой коридор. Будьте уверены что их выгода в 10 раз больше от етого чем нам. Условия рашисты выдвигают далеко не мирные. Например требуют отстрочить контрнаступление или запрет на поставки некоторого западного вооружения типо самолетов или дальнобойных ракет. Так ета война никогда не закончится.
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17.05.2023 16:26
+14
А кацапи за отой ''зерновий коридор'' вимагають собі преференцій. А що з того має Україна? Зерно великих приватних холдингів, і вся виручка лишається по закордонах. Так що там про баригу, та ''торгівлю на крові''?
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17.05.2023 16:35
+13
тупізм, по всім міжнародним законам повинна була зайти коалція і топити кораблі рашистів якшо вони кудись сунуться
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17.05.2023 16:31
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Ето какой то пздц. Одни воюют, другие за их спинами торгуют с окупантами. И я уверен что неспроста рашисты дают разрешение на зерновой коридор. Будьте уверены что их выгода в 10 раз больше от етого чем нам. Условия рашисты выдвигают далеко не мирные. Например требуют отстрочить контрнаступление или запрет на поставки некоторого западного вооружения типо самолетов или дальнобойных ракет. Так ета война никогда не закончится.
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17.05.2023 16:26 Відповісти
Да ладно тобі писати хєрню. Особливо смішно виглядає "отстрочить контрастуление, запрет на поставку вооружения". Це виходить ердоган особисто дзвонить байдену і каже не давати нам літаки?
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17.05.2023 17:40 Відповісти
В прошлом году такую же херню про отсрочку наступления писали после того как оно только заработало.
А после случилось возвращение Херсона и деоккупация Харьковщины.

Придумайте уже новую зраду.
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17.05.2023 17:50 Відповісти
что за бред? Эрдоган не дает закончить войну? До Вас хоть немного доходит что за наше зерно идут реальные деньги? И их можно вложить в нашу победу?
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17.05.2023 18:31 Відповісти
скільки ідіотів тобі полайкало
у ***** вже давно не питають, йому доводять до відома, що зернова угода подовжена. паРаша зараз тільки робить вигляд, що її згода на щось впливає.
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18.05.2023 14:28 Відповісти
Идиот ето ты. ***** так просто ничего не делает. И зернотрейдеры ето не какие то сопляки которые ничего не значат. Зернотрейдеры торгующие миллионами тонн зерна по всему миру имеют связи и влияние на правительства многих стран в том числе на правительство США. Зерновой сделкой заблокировали наступление ЗСУ с Одессы и Николаева на крым и левый берег Днепра. Теперь рашисты точно знают что по низу Днепра наступления ЗСУ не будет минимум 2 месяца, так как там турецкие корабли будут грузиться зерном. Тоесть рашисты перебросят все свои резервы в сторону Запорожского направления. В итоге наши солдаты заплатят за вашу торговлю зерном своей кровью и своей жизнью, а наступление может оказаться менее удачным чем все предпологают.
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18.05.2023 17:45 Відповісти
Що це за країна -Турція , у якої в її територіальних водах хазяйнує
інша країна. А НАТО навіщо.?
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17.05.2023 16:29 Відповісти
Чергові 🤡🤡🤡
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17.05.2023 16:31 Відповісти
тупізм, по всім міжнародним законам повинна була зайти коалція і топити кораблі рашистів якшо вони кудись сунуться
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17.05.2023 16:31 Відповісти
А кацапи за отой ''зерновий коридор'' вимагають собі преференцій. А що з того має Україна? Зерно великих приватних холдингів, і вся виручка лишається по закордонах. Так що там про баригу, та ''торгівлю на крові''?
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17.05.2023 16:35 Відповісти
Тепер Зямі знов заноситимуть.
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17.05.2023 17:40 Відповісти
Действительно. Похер на людей, которые выращивают зерно. Похер на порты, логистические компании и людей, которые лишаются работы.
Сдохла экономика - так надо добить остаток с концами.
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17.05.2023 17:52 Відповісти
Ну давайте закопаем зерно у себя. Пусть никому не достанется. За зерно идут реальное бабло и наше общество в состоянии проконтролировать эти расходы.
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17.05.2023 18:36 Відповісти
маємо репутацію нормальної країни, фінансову і військову підтримку як наслідок, тупе ти ботофермерське зрадойо4%%бське створіння
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17.05.2023 18:35 Відповісти
Газ в Европу тоже от кацапов,через нас идёт....до сих пор.....Виходить якось дивно?Але так воно якось робиться.
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17.05.2023 17:42 Відповісти
Ху#ло подыграло Пердогану перед 2-м туром. Ничего личного, только бизнес на крови.
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17.05.2023 17:43 Відповісти
Прийдет время и кацапские корыта будут стоять возле Керченского пролива по пол-года,а маршрут до Босфора контролировать корабли так любимого ху@лом НАТО.Все идет по плану.С 200000 тысячным вас русня.
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17.05.2023 17:48 Відповісти
Найкраща гарантія для зернового коридору - Шостий флот в Чорному морі. І не потрібен він там весь, достатньо однієї ескадри.
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17.05.2023 17:58 Відповісти
у чорному і азовському морях давно вже повинен бути миротворчий контингент ООН. До деокупації України це єдине правильне рішення все інше від лукавого
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17.05.2023 19:27 Відповісти
Піз............єц реальний. Одні кров проливають, а інші барижнічають зерном, електроенергією (якої знову для українців не вистачає), справно качають рашистську нафту і газ всяким мадярам..............
Реально війна до останнього бідного українця! Ми так війну не виграємо з такими баригами...
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17.05.2023 21:39 Відповісти
Йшов 1943 рік................. Гітлер договорився з Сталіним про транзит зерна територією СССР.
Нафтопровід "Дружба" продовжував у 1943 році дотримуватись домовленостей і качав нафту з СССР для гітлерівської Німеччини...
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17.05.2023 21:42 Відповісти

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