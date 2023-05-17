Ердоган оголосив про продовження "зернової угоди" ще на два місяці (оновлено)

Дія "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати зерно зі своїх ключових портів Чорного моря, продовжена ще на два місяці.

Спочатку про це повідомив Bloomberg із посиланням на неназваних турецьких чиновників. Згодом цю інформацію офіційно підтвердив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час звернення до членів своєї партії, повідомило турецьке інформагентство Anadolu.

Продовження "зернової угоди" до 18 липня підтвердив і віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня. Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді – Туреччині та ООН", – написав він у Facebook.

Він нагадав, що з середини квітня Росія безпідставно почала обмежувати роботу "Чорноморської зернової ініціативи", а з травня фактично заблокувала її відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів.

За його словами, наразі майже 70 суден зараз очікують в територіальних водах Туреччини.

"Ми вітаємо продовження роботи Ініціативи, але наголошуємо, що вона має працювати ефективно. Для цього потрібно усунути проблеми, які вже кілька місяців поспіль створює Росія шляхом саботажу інспекцій та реєстрації нового флоту", – додав Кубраков.



Минулого тижня у Стамбулі завершилися переговори за участі представників України, Туреччини, ООН та Росії щодо продовження роботи "зернового коридору", про їх конкретні результати не повідомлялося.

Водночас у МЗС Росії погрожували остаточно заблокувати дію угоди з 18 травня, якщо не будуть виконані вимоги російської сторони. Зокрема, Росія наполягає підключення "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагає розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.

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Нагадаємо, представники Росії заявляли, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

При цьому за останні місяці російська сторона декілька разів блокувала роботу "зернового коридору". 8 травня РФ на кілька днів фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.

17 квітня Росія вже блокувала інспекції суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.