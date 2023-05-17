"Метінвест" пропонує українцям відновлювати зруйноване житло за допомогою будівництва зі сталі

"Метінвест-СМЦ", збутова компанія групи "Метінвест", представила концепцію відновлення країни "Сталева мрія", яка дозволить прискорити відбудову пошкодженого чи зруйнованого житла та соціальної інфраструктури.

Концепцію представили на архітектурно-будівельному бізнес-форумі "Відбудова України. Стратегія змін для архітекторів, девелоперів та забудовників", який відбувся 11 травня у Києві, повідомляє пресслужба компанії.

Бізнес-форум, генеральним партнером якого виступив "Метінвест", був присвячений інструментам та стратегіям повоєнного відновлення зруйнованої внаслідок війни інфраструктури та житла.

Один із представлених в рамках форуму проєктів – "Сталева мрія". Це концепція відбудови країни, що містить набір готових рішень для будівництва житла та соціальної інфраструктури, які можна адаптувати під потреби конкретних громад.

"Метінвест" готовий брати участь у відновленні України. Компанія не лише постачатиме сталь для будівництва, а й використає власний досвід та експертизу, щоб зробити процес відбудови ефективнішим, швидшим і простішим. Як великий бізнес, ми взяли на себе відповідальність розробити загальну концепцію відбудови країни. Сподіваюся, вона стане поштовхом, щоб втілити мрії в дії", – зазначив гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Зокрема, фахівці "Метінвест-СМЦ" розробили проєкти 13 типів будівель зі сталі, кожен з яких виконаний у кількох варіантах – з урахуванням різних умов та обставин. Це житлова забудова (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель), соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія) та інфраструктурні об’єкти (паркінг, спорткомплекс та підземне укриття).

Загалом концепція передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів (prefab-рішень): каркасу, модуля та платформи.

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В компанії зауважують, що такі рішення вирізняють інклюзивність, екологічність та швидкість будівництва. Наприклад, одноповерховий будинок можна звести за 2 місяці, восьмиповерховий – за 9 місяців, а дитсадок – удвічі швидше, ніж зазвичай. Проєкти також містять повний пакет документів, зокрема кошторис, графіки будівництва, планування, технічні рішення.

"Ми розробили концепцію міста, яка допоможе громадам, що постраждали від війни. Громада може обрати наш проєкт будинку, школи тощо, адаптувати його під свої потреби, залучити державні чи міжнародні кошти та відразу розпочати будівництво. Це комплексні рішення, які можуть застосовувати усі. Ми просуваємо принцип "будуй українське", тому об’єднали в проєкті різних вітчизняних виробників", – прокоментував генеральний директор "Метінвест-СМЦ" Ігор Тонєв.