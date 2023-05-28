Канада почне розслідування засновника ChatGPT через проблеми з конфіденційністю

Канадські регулятори конфіденційності розпочинають спільне розслідування щодо збору та використання даних OpenAI, що є засновником ChatGPT.

Як пише Reuters, федеральний регулятор конфіденційності разом із колегами в Квебеку, Британській Колумбії та Альберті розслідує, чи отримав OpenAI згоду на збір, використання та розкриття особистої інформації мешканців через ChatGPT.

Канадське розслідування також перевірить, чи дотримувалася компанія "своїх зобов’язань щодо відкритості та прозорості, доступу, точності та підзвітності".

"Оскільки це активне розслідування, ніяких додаткових деталей немає", – повідомили в Офісі уповноваженого з питань конфіденційності Канади, додавши, що результати розслідування будуть оприлюднені.