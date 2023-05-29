Уламки російського дрона спричинили пожежу в Одеському порту (оновлено)

В Одесі під час нічної ворожої атаки уламки збитого дрона впали на портову інфраструктуру, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це голова громадської ради в Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив у Telegram.

"Одещина: майже чотири години повітряної тривоги. Бойова робота ППО – відбиття "шахедної" атаки. Уламки збитого дрона впали на території портової інфраструктури", – зазначив він.

Пізніше Братчук додав, що внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа, її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Згодом речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк підтвердила, що під час нічної атаки вночі 29 травня постраждала портова інфраструктура в Одесі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується конкретно нічної атаки в нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одеською областю працювала ППО. На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі, спалахнула пожежа. Пожежу ліквідовано, наслідки уточнюються", – сказала вона в ефірі телемарафону.

"Портова інфраструктура саме Одеси постраждала цього разу", – додала вона.

За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, цієї ночі ворог випустив по Україні до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря, а також близько 35 ударних дронів Shahed-136/131.

З них знищено 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Як повідомлялося, Росія для продовження так званої "Чорноморської зернової ініціативи" вимагає часткового скасування санкцій проти банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності при експорті сільгосппродукції та добрив, а також відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Однак президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне всіх українських військовополонених.