БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 371 14

"Укренерго" почало обмежувати виробництво електроенергії за "зеленим" тарифом вдень, – Міненерго

сэс

У неділю вдень (з 10:45 до 16:00 години) "Укренерго" було вимушене запровадити обмеження для відновлюваних джерел енергії для балансування енергосистеми, адже генерація перевищувала споживання.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, водночас комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 3,7 млн кВт-год. Також минулої доби відбувався експорт електроенергії до Польщі обсягом 0,8 млн кВт-год.

"Триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону. В ремонті – атомні енергоблоки, блоки теплової та гідрогенерації. Водночас виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів", – запевнили у міністерстві.

У Міненерго додали, що внаслідок чергового масованого ракетно-дронового удару в ніч на понеділок влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Своєю чергою у пресслужбі "Укренерго" уточнили, що експорт електроенергії до Польщі відбувався у нічні години.

"Наразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС", – зазначає оператор енергосистеми України.

Як повідомлялося, минулої суботи для покриття вечірнього піку споживання Україна попросила про аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Також імпортується електроенергії зі Словаччини.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) Міненерго (922)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+6
"Зеленый тариф" - это эко-забава богатых стран, введение его в Украине было большой ошибкой. Лучше бы поощряли потребление в ночные часы, хотя бы путём бесплатной и простой замены счетчиков на многотарифные, было бы больше пользы.
показати весь коментар
29.05.2023 15:19
+5
Дешевше в Німеччині купувати електроенергію, яка вироблена з зрідженого катарського газу, ніж в Україні за зеленим тарифом
показати весь коментар
29.05.2023 13:37
+4
У Німеччини купують у час пікових навантажень , а так звана "зелена" генерація подає енергію в мережу не тоді коли у цьому є необхідність , а тоді коли сонце в зеніті і та енергія нікому і задарма не потрібна , бо споживання якраз мінімальне . Жодна фотоелектрична станція в Україні яка продає енергію не обладнана накопичувачами енергії , саме тому толку від тієї "зеленої енергетики " 0.00 (( Тільки щоб на міжнародних зустрічах потрьопатися про її розвиток в Україні . До речі , якщо не в курсі - від так званих "сонячних" станцій енергію в мережу подають лише коли вони підключені до єдиної енергосистеми , коли диспетчер РЕМ вимикає лінію , "зелений інвертор " відмикає сонячну станцію від мережі , тобто навіть місцеві споживачі нею скористатися не можуть , ось така дурня , малята ((
показати весь коментар
29.05.2023 15:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дешевше в Німеччині купувати електроенергію, яка вироблена з зрідженого катарського газу, ніж в Україні за зеленим тарифом
показати весь коментар
29.05.2023 13:37 Відповісти
У Німеччини купують у час пікових навантажень , а так звана "зелена" генерація подає енергію в мережу не тоді коли у цьому є необхідність , а тоді коли сонце в зеніті і та енергія нікому і задарма не потрібна , бо споживання якраз мінімальне . Жодна фотоелектрична станція в Україні яка продає енергію не обладнана накопичувачами енергії , саме тому толку від тієї "зеленої енергетики " 0.00 (( Тільки щоб на міжнародних зустрічах потрьопатися про її розвиток в Україні . До речі , якщо не в курсі - від так званих "сонячних" станцій енергію в мережу подають лише коли вони підключені до єдиної енергосистеми , коли диспетчер РЕМ вимикає лінію , "зелений інвертор " відмикає сонячну станцію від мережі , тобто навіть місцеві споживачі нею скористатися не можуть , ось така дурня , малята ((
показати весь коментар
29.05.2023 15:03 Відповісти
не пишіть дурні
показати весь коментар
29.05.2023 15:52 Відповісти
Маєте сонячну станцію , чи декілька для страхування пенсії прикупили ? (( У чому саме дурня , у тому що власники таких станцій отримували за кожен кіловатт по самий обух ? (( Так це не тому що така енергія державі була вигідна , а тому що один наш олігарх під себе закони приймав . Скільки ваша електростанція передала у мережу енергії у години ранкових та вечірніх пікових споживань ?(( Ніскільки ? ..... отож бо й воно (( Чи може ці станції виручали Україну під час минулої зими ? (( То може дурницю саме ви написали ? ((
P.S. Перший енергоакумулятор який дійсно чогось вартий буде Маск не в Україні будує , а в Австралії , а ось коли такі у нас з'являться будемо сперечатися про зелену енергетику.
показати весь коментар
29.05.2023 16:09 Відповісти
Німеччина. 2021р. Частка «зеленої» енергії склала 46% від загального енерговироблення.

Мета 2030р - 80%.
показати весь коментар
29.05.2023 16:29 Відповісти
Не пишить дурниць. У "зеленою" вважається і гідро і вітро.
показати весь коментар
29.05.2023 23:52 Відповісти
Розберіться спочатку у технічних можливостях німецької зеленої енергетики , а потім тицяйте мені відсотками .Поки що між європейською " зеленою" енергетикою і українськими через дупу збудованими "сонячними" електростанціями з їхнім тарифом у 30 чи скільки там євроцентів за квт провалля ширше аніж великий каньйон ((
показати весь коментар
29.05.2023 23:55 Відповісти
Саме вдень,коли пече сонце,включають кондиціонери. А вони зараз повсюди.
показати весь коментар
29.05.2023 17:24 Відповісти
Ну і далі ?У курсі коли в енергомережах пікові навантаження і як енергетики ці навантаження регулюють ? Думаєте що за рахунок " зеленої" енергетики про яку тут спір зайшов ? Як би не так ((
показати весь коментар
30.05.2023 00:01 Відповісти
"Зеленый тариф" - это эко-забава богатых стран, введение его в Украине было большой ошибкой. Лучше бы поощряли потребление в ночные часы, хотя бы путём бесплатной и простой замены счетчиков на многотарифные, было бы больше пользы.
показати весь коментар
29.05.2023 15:19 Відповісти
Пару днів назад мокшани розбили одну сонячну станцію, сказали що то був військовий об'єкт.
показати весь коментар
29.05.2023 18:31 Відповісти
Так для енергобалансу в Україні це позитив. Навіщо споживачам сплачувати захмарні тарифи на денну сонячну енергію, яку нікуди дівати?
показати весь коментар
29.05.2023 23:54 Відповісти
Ви своїх українців забезпечте нергією,а не в Польщу чи ще куди продавайте!
Щоб українськажидівська влада могла,то вона би й людей продавала.
А стадо і далі мовчить і лише в соцмережах обурюється.
показати весь коментар
30.05.2023 05:53 Відповісти
Не реально. Потенційне вироблення і реальне споживання дуже сильно залежать від часу доби. Обходитися без експорту в Польщу в одні години і без відключень споживачів в інші години - дуже складно. Не заважай енергетикам працювати.
показати весь коментар
30.05.2023 21:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 