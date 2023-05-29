Фонд гарантування повторно виставить на продаж столичний ТРЦ "Магелан"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 8 червня виставляє на продаж ТРЦ "Магелан" у Києві.

"8 червня в системі "Prozorro.Продажі" відбудеться аукціон з продажу активів АТ "МР Банк", який ліквідується Фондом гарантування вкладів. До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі торгівельно-розважальний центр "Магелан" у столиці", – йдеться в повідомленні Фонду.

Так, одним лотом №G18N020026 на продаж виставлено:

ТРЦ, площею понад 28,5 тис.кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б (торгівельно-розважальний центр "Магелан"). Будівля торгівельного центру розміщується у пішій доступності до станції метро "Теремки" та на перетині ключових транспортних магістралей – Одеської траси та Кільцевої дороги.

права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.

майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться у с. Крупець Хмельницької області, та система охоронно-тривожної сигналізації.

Початкова ціна реалізації лоту – 498,3 млн грн.

Активи перебувають на балансі АТ "МР Банк" і на продаж виставляються повторно.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім Російської Федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором, позичальників та поручителів за кредитним договорами. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "МР Банк".