Данія виділить Україні ще $2,6 мільярда на військову допомогу

Данія планує збільшити свої витрати на військову допомогу Україні на 17,9 млрд крон ($2,59 млрд) в цьому і наступному роках.

"Війна в Україні зараз перебуває у дуже критичному моменті, ситуація на полі бою дуже серйозна, і тому Україна потребує всілякої підтримки, яку вона може отримати", – заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає Європейська правда.

Фонд, із якого фінансується військова допомога Україні, був створений у березні, коли більшість у данському парламенті погодилася внести до нього 7 млрд данських крон.

Уряд виділить до фонду ще 7,5 млрд данських крон цього року, а загалом це означатиме 14,5 млрд данських крон у фонді. Наступного року уряд додасть до фонду ще 10,4 млрд данських крон.

Гроші надходять, за словами Фредеріксен, із "соціального фонду".

"Саме зараз українці потребують нашої зброї та нашої підтримки, тому це терміново. Але немає жодних ознак того, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад 10 млрд у 2024 році" – пояснила прем’єр-міністерка.

Потреба в нових коштах виникла, тому що 70% фонду вже використано.

"Фонд для України скоро спорожніє, тому що ми є однією з країн, які багато допомагають Україні, і тому ми вирішили вкласти велику суму цього року, але і в наступному році Данія буде однією з тих країн, які найбільше підтримують Україну", – каже Метте Фредеріксен.

Як повідомлялося, Данія оголосила про запуск соціальної програми данського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн.