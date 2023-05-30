Ціни на моркву за чотири місяці зросли вдвічі, – ІАЕ

У квітні 2023 року споживчі ціни на гречані крупи зменшились проти грудня 2022 року на 19,9%, на буряк – на 20%. Це найбільш суттєве зниження серед 33 найменувань продуктів харчування, помісячну динаміку споживчих цін на які відстежує Державна служба статистики України.

Як ідеться в повідомленні Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", у квітні цього року проти грудня 2022 року також суттєво зменшилися ціни на крупи пшеничні (-7%), яйця (-6,9%), рис (-4,9%), ячні (-3,3%) та манні (-2,9%) крупи.

Дещо менше – на сало (-2,3%), олію соняшникову (-1,8%) та борошно пшеничне (-1%).

Проти березня у квітні найсуттєвіше знизились ціни на буряк (-9,9%), яйця (-8,4%) та гречані крупи (-4,2%).

Значно менше – на рис (-1,6%), олію соняшникову (-1,4%), крупи пшеничні (-1,1%), молоко пастеризоване, картоплю (-0,6%), борошно пшеничне (-0,4%), цукор (-0,3%). Ціни на макаронні вироби з м’яких сортів пшениці, крупи ячні, сири м’які жирні, масло вершкове та сало зменшились на 0,1-0,2%.

Лідерами зростання споживчих цін на продукти харчування проти грудня 2022 року у квітні поточного року стали морква (+96,5%), капуста білокачанна (+83,5%) та цибуля ріпчаста (+72%).

Крім того, зростання споживчих цін на продукти харчування у квітні проти березня 2023 року зберіглося по яблуках (+18,6%), моркві (+11%), свинині (+8,5%), капусті білокачанній (+6,9%), пшону (+3,3%), молочним сумішам для дитячого харчування (+3,1%), яловичині (+2,2%).

По інших продуктах, включно з цибулею ріпчастою, зростання цін відбулося в межах 1-2 %, а по хлібній групі, ковбасам вареним першого гатунку та сметані жирністю до 15% – на 0,4-0,7%.

Таким чином, на споживчому ринку під тиском очікування надходження сезонної продукції, в першу чергу від нового врожаю, відбувається суттєве зменшення цін на продукти харчування.

"За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, найближчим часом слід очікувати зменшення споживчих цін на продукти овочевої групи, борошно, крупи, яйця та молочні продукти", – сказано в повідомленні.