"Укргазвидобування" купить труб у компанії Пінчука на 2,4 мільярда

Державне "Укргазвидобування" у травні за результатами чотирьох тендерів повідомило про намір замовити групі "Інтерпайп" Віктора Пінчука обсадних труб на загальну суму 2,4 млрд грн. Одну з цих угод на 414 млн грн підписали 24 травня.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угод, протягом пів року "Інтерпайп Ніко Тьюб" та його дистриб’ютор "Інтерпайп Україна" поставлять замовнику 19,2 тис. тонн обсадних труб.

При цьому доларові ціни на них у середньому на 12% нижчі, порівняно з попередніми закупівлями "Укргазвидобування" у січні-лютому, на яких було зафіксоване зростання вартості продукції на 25-50%, порівняно з 2021 роком. З лютого ціна сталі на біржі LME знизилась на 11%: тоді вона складала $421 за тонну, а нині складає $378 за тонну.

Найбільша сума – 595 млн грн – припадає на закупівлю обсадних труб 177,80х10,36 по 121 тис. грн або $3 320 за тонну. В лютому "Укргазвидобування" замовляло її у "Інтерпайп Україна" на 12% дорожче в доларовому еквіваленті – по 136 тис грн, або $3 716 за тонну.

Обсадна безшовна сталева труба 127,00х12,70 коштує 148 тис. грн або $4 048 за тонну. В січні "Інтерпайп Україна" продавала її на 8% дорожче – по 160 тис. грн, або $4 375 за тонну.

Один підряд "Інтерпайп Ніко Тьюб" отримала без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. На другому тендері єдиним конкурентом була американська фірма Vorex LLC із продукцією китайських виробників, а на решті двох – українська фірма "Нафтосервіс" із невідомо чиєю продукцією, адже завантажені нею в систему архіви не відкриваються.

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Нагадаємо, у жовтні 2020 року АМКУ оштрафував "Інтерпайп Україна" за "вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів" на 69,33 млн грн. Їй на три роки заборонили брати участь у відкритих торгах.

Однак у 2021 році фірма успішно оскаржила рішення АМКУ в Господарському суді міста Києва, де визнали його недійсним і скасували, але комітет виграв апеляцію у Північному апеляційному господарському суді. Утім, Касаційний господарський суд Верховного Суду повернув справу на новий розгляд в апеляцію. У 2022 році апеляція розглянула справу в закритому режимі, тож постанова теж закрита, але, судячи з усього, вона було на користь фірми. Потім АМКУ пішов у касацію і там програв. Тому у вересні фірму вилучили з "чорного списку", а в грудні вона знову почала отримували підряди "Укргазвидобування" та інших замовників.

Як повідомлялося, "Інтерпайп" Віктора Пінчука у 2022 році зменшив виробництво труб на 36% через зупинку виробництва внаслідок російського вторгнення та дефіциту електроенергії.

Водночас дохід від реалізації продукції зменшився значно менше – на 13%. При цьому компанія не наводить даних про прибуток за підсумками минулого року. Хоча за підсумками роботи у січні-вересні 2022 року "Інтерпайп" звітував про $185,95 млн прибутку, що майже у 6 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року ($32,34 млн).