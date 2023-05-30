Рада створила слідчу комісію для боротьби з фінансовим шахрайством

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих фактів шахрайства та незаконної діяльності у сфері фінансових послуг, які здійснюються з використанням "колл-центрів" та месенджерів.

Прийняття відповідної постанови №9264 підтримали 276 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, в Україні незаконна діяльність у сфері фінансових послуг набуває професійного, системного та організованого характеру, зокрема, йдеться про так звані "фінансові піраміди" та шахрайські "кол-центри".

"Разом з цим, існує практика щодо залучення та навчання третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг. Так, шахраї представляються потенційним жертвам, як відомі та успішні міжнародні форекс брокери з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, в результаті чого, шляхом обману та зловживання довірою, залучають громадян до участі в незаконній діяльності", – зазначається у документі.

За інформацією Департаменту Кіберполіції, за період з 2021 року по 2023 рік до правоохоронного органу надійшло 7300 звернень громадян щодо онлайн-шахрайства, зокрема, шахрайства, що здійснюється "кол-центрами", однак вбачається, це лише маленька частина потерпілих, хто вирішив повідомити про незаконну діяльність.

Для розслідування такої незаконної діяльності створюється Тимчасова слідча комісія, її очолить нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, його заступником буде обраний від забороненої партії ОПЗЖ депутат Микола Скорик (зараз входить до групи "Платформа за життя і мир").

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Як повідомлялося, Куницький був серед депутатів, які офіційно зареєстрували свої приймальні у бізнес-центрі "Міленіум" на вулиці Володимирській у центрі Києва, де розташовувався офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Раніше журналісти з'ясували, що Куницький використовує депутатський мандат на користь приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував і від імені якого публічно виступав роками, а саме – харківської групи компаній "Автоентерпрайз", що займається імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням та встановленням зарядних станцій для них. Однак Печерський районний суд закрив справу, ініційовану НАПК за цими фактами.