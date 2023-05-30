Кабмін запускає другий етап програми "єВідновлення": компенсації за зруйноване житло

Кабінет міністрів запускає другий етап програми "єВідновлення" для компенсації за зруйноване житло.

"Ми продовжуємо програму допомоги на ремонт пошкодженого майна "єВідновлення". На сьогодні вже подано понад 15 тис. заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об’єктів нерухомості", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 травня.

Шмигаль нагадав, що допомога до 200 тис. грн для ремонту пошкодженого майна стане лише першим кроком у великій програмі відновлення житла, адже тисячі українських родин повністю втратили свої домівки.

"Багато випадків, коли просто немає чого ремонтувати. Тому запускаємо другий етап програми "єВідновлення". Це компенсація за зруйноване житло", – зазначив прем'єр.

Кошти можна буде витратити на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок.

Також гроші можна буде вкласти в придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату.

Розмір компенсації буде розраховуватися Комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу об’єкта тощо.

"Передбачаємо також принцип, що розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням. Усі деталі по коефіцієнтах та виплатах Міністерство інфраструктури найближчим часом прокомунікує та роз’яснить", – пояснив Шмигаль.

Він нагадав, що близько 62 млрд грн уже зібрано урядом у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Далі запланована робота з міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму, яка, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна становить $1,9 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів дозволив подавати паперові документи на отримання допомоги для відновлення пошкодженого внаслідок російського вторгнення житла в рамках програми "єВідновлення".