"Укренерго" відновило постачання електроенергії споживачам, жодних обмежень споживання у вечірні години доби Диспетчерський центр "Укренерго" не планує.

"Нагадую, сьогодні в енергосистемі аварійно відключилися високовольтні лінії, спрацювали системи захисту та через це відбувалися відключення електроенергії в низці регіонів. Ми детально вивчаємо причини інциденту, який стався в енергосистемі", – повідомив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він повідомив, що станом на зараз встановлено, що відключення споживачів не пов'язані з дефіцитом потужності в системі. Причини аварійної ситуації – суто технічні й будуть детально з’ясовані в результаті розслідування Держенергонагляду та спеціалістів "Укренерго".

"Енергосистема пережила 15 масованих хвиль ракетних ударів та 18 потужних дронових атак. Зараз вона в процесі відновлення та працює на максимумі своїх можливостей. Якщо в мирний час у нас було багато резервних схем заживлення споживачів, і ви зазвичай не відчували роботу енергетиків, то зараз у нас все ще багато "вузьких місць" в енергосистемі після зимових обстрілів", – зазначив Кудрицький.

Також він закликав використовувати лише офіційні джерела інформації задля уникнення спекуляцій та "утриматися від припущень до того, як всі технічні причини і обставини ситуації будуть з’ясовані".

Раніше повідомлялося, що відключення відбулися частково в Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці, Сумах близько 13:00 через зниження частоти в ОЕС.

Станом на 14:32 "Укренерго" надало дозвіл на відновлення електропостачання.