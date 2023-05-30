"Межигір’я" перетворять на парк-пам’ятку загальнодержавного значення
Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".
Як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, законопроєктом передбачено створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" загальною площею 138,59 гектара за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування.
Передбачено також утворення спеціальної адміністрації парку-пам’ятки у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи колишнього президента України Віктора Януковича, у тому числі на території урядової резиденції "Межигір’я".
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