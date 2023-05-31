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Підвищення тарифів на електроенергію відбулося через втрату генерації та споживачів, – "Укренерго"

кудрицький

Із початком повномасштабного вторгнення Росії виручка "Укренерго" та обленерго впала приблизно на 30%, бо в умовах війни енергетичні компанії втратили частину генерації та споживачів. Це і стало причиною підняття тарифу на електрику.

"Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як "Укренерго" та обленерго, у них виручка впала просто автоматично на 30% відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося. Генеруючі компанії не доотримують коштів через те, що побито багато генерації. Частина генеруючих потужностей у нас розташовані в тимчасовій окупації. Найяскравіший приклад – це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями", – розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Радіо Свобода.

Разом із тим він заявив, що дефіцит у фінансах в енергетичній системі був давно, але з початком повномасштабного вторгнення він суттєво посилився.

"Упродовж досить тривалого періоду енергетика була недофінансована. Це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема, яка тривала роками. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу в системі посилився", – сказав Кудрицький.

Напередодні повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год.

Автор: 

тарифи (1303) електроенергія (4238) Укренерго (1997) Кудрицький Володимир (90)


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Топ коментарі
+79
Підвищення тарифів на електроенергію відбулося виключно із-за жадності клоунської влади.
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31.05.2023 12:37
+76
Л - логика.
Упала генерация - но снизилось и потребление за счёт отвалившихся потребителей.
То есть - паритет.
Но - как говорят на Привозе - "просто очень денег нужно".
Я куею, как они ныряют.....
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31.05.2023 12:46
+63
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31.05.2023 13:05
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Якщо хтось заспокоївся що "слуги" і їх рідні брати "риги" підвищили тарифи тільки на електроенергію, то вони дуже і дуже помиляються. Не за горами підвищення ціни на газ і на бензин та солярку. А це підвищить ціни на продукти і послуги, при цьому зарплати і пенсії залишаються на місці. Кожному олігарху, яких ніби Володя знищив, буде прибуток, чи то в енергосекторі, чи то на ринку продуктів. А за всіх буде платили нарід, який має величезні вуха і любить дивитися кіно про Голобородьку і його продовження - марафон. Виходить олігархи ті, що сидять на газовій, нафтовій трубі і на проводах, а не на кондитерській фабриці, але Володя всіх переконав, що олігархи бувають тільки на цукерках, а ті, що деруть шкуру за газ, електроенерогію, вугілля, солярку і бензин, не виставляючи альтернативи - нормальні бізнесени.
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31.05.2023 15:33 Відповісти
Український народ між двома вбивцями - владою і росіянами.
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31.05.2023 15:57 Відповісти
Гетьманцев все робить задля того, щоб побільше "споживачів" покинули країну ... Що можна було очікувати від радника Сівковича , який один з перших втік на росію розом з зеком??? Лише економічного знищення України ! Вже не має пір'я на тому "гусє", якого планує "общіпувати" цей ГЄній економіки ..
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31.05.2023 16:00 Відповісти
Тобто, частина споживачів як і частина генерації зникли. То до чого тут підвищення, якщо одне другого компенсує?
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31.05.2023 16:10 Відповісти
Это новость корявая. Я смотрел этот эфир. Уменьшение потребления электроэнергии промышленность привело к необходимости роста цен для населения потому, что раньше промышленность переплачивала и переплата шла на компенсацию недоплаты населением. Теперь компенсирповать нечем.
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01.06.2023 10:35 Відповісти
Головна причина не в падінні генерації, а в повній дегенерації влади!
Якщо менше виробляєте, то й отримувати коштів маєте менше!
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31.05.2023 16:31 Відповісти
Економіка не працює у три зміни, до половини енергоспоживчих підприємств розгромлені чи вивезені в росію. Значна кількість населення перейшло на електроекономічні лампи. А чиновники під час війни ніяк не наситяться.
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31.05.2023 23:56 Відповісти
Какое то примитивное словоблудие и ни одного экономического аргумета,финансовый дефицит легко организовать искусственно,что и было сделано.
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31.05.2023 16:40 Відповісти
Будемо ахмєтушку рятувати.
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31.05.2023 16:52 Відповісти
А у меня куча знакомых, понастроевших 200-300 метровые дома, как один голосовали за Зе, т.к. были уверены, что только с ним они смогут платить за отопление как когда-то при яныке, и это лично Порошенко виноват, что им приходится зимой жить только на первом этаже, экономя на отоплении второго
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31.05.2023 17:43 Відповісти
Підвищення тарифів на електроенергію відбулося через втрату генерації та споживачів, - "Укренерго"

Цинізм влади просто зашкалює ...😠
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31.05.2023 17:51 Відповісти
Если бы национализировать облэнерго, то много бы интересного и потенциально прибыльного нашлось бы для бюджета. Зачем врать? Где обычные общедоступные расчеты рентабельности и упадка доходов чинуш облэнерго ???
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31.05.2023 17:55 Відповісти
А хто ж вам покаже? Це як формула тарифа опалення. Ніхто її не знає, бо собівартість ніхто не показує!!! Бариги.
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31.05.2023 19:55 Відповісти
У націоналізації немає потреби. Потрібно повернути народу розграбоване під час афери прихватизації
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03.06.2023 11:18 Відповісти
А какая у " сводителя концов с концами" зарплата за месяц?
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31.05.2023 17:57 Відповісти
выручка и себестоимость - разные вещи. особенно если все было построено очень задолго до и в стране война. да и "собственники" вообще хз как и за сколько получили стратегические предприятия и вывели в оффшор что вообще дно.
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31.05.2023 18:08 Відповісти
А російськомовне бидло, власники Укренерго думали що як Хло прийде і їх "визволить" то все буде чикі-пікі? Не думали що ***** пошле танки і ракети? Раз так х..во, то хай продадуть пару своїх закордонних палаців, літаків, кораблів. Чи знову як завжди можна обдерти кінцевого споживача?
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31.05.2023 18:39 Відповісти
а че так можно было??? спробую на покупцях своїх, так і скажу - мало берете, піднімаю ціну вдвічі. "і в Сочі..." (с)
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31.05.2023 19:34 Відповісти
А чия ж то генерація? Ахметкі? То най він і платить. Хєр вам , бариги зелені
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31.05.2023 19:53 Відповісти
не дай боже впаде виручка у ахметова!

всі інші так і живуть з меншою виручкою а оце не може
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31.05.2023 20:13 Відповісти
Ага, енергогенеруючі компанії втратили виручку та понесли збитки, а компанії, які постачають електрику споживачам за 2022р. отримали прибуток у 3,8млрд.₴.
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31.05.2023 21:45 Відповісти
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31.05.2023 23:02 Відповісти
Ох...не економічне обгрунтування. Тягне на Нобелівську премію по економіці. Пам'ятає як обгрунтували підняття тарифів на воду?, - виросла середня зарплата в Україні. Добре що не на зарплату в Норвегії дивляться. Вітаю громадяни - зелена шобла узаконила здирництво.
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31.05.2023 23:19 Відповісти
Тобто ви втратили якусь частину частину генерації та споживачів, а за те що у вас не стало якоїсь кількості споживачів, мають розплачуватися інші платники? "Гніальна" логіка.
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01.06.2023 00:08 Відповісти
побрехеньки для наївних зебілів.
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01.06.2023 01:34 Відповісти
Коли вже вас розірве від пережорства?Суки!Або вдавитесь.Криворукіє нікчеми.Тока красти та грабувати,більш нічого не вмієте!
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01.06.2023 07:41 Відповісти
Ядерка і гідро, які зараз генерують більшу частину електроенергії, бо ТЕЦ зозбомблені, це найдешевша електрика, споживачів меньше і генерація меньша, при цьому вартість генерації не зросла, питання так якого путіна підвищення? Хоть би щось путне придумали тупі тварюки
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01.06.2023 08:27 Відповісти
Это новость корявая. Я смотрел этот эфир. Уменьшение потребления электроэнергии промышленность привело к необходимости роста цен для населения потому, что раньше промышленность переплачивала и переплата шла на компенсацию недоплаты населением. Теперь компенсировать нечем.
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01.06.2023 10:36 Відповісти
То нехай продають свій бізнес. Я гадаю покупці знайдуться. Я шось не чув щоб Ахметов продав квартиру в Лондоні.
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01.06.2023 11:25 Відповісти
Це відбувається через те, що ці гніди звикли до надприбутків та дерибану бюджету(((
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01.06.2023 14:16 Відповісти
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