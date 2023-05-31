Підвищення тарифів на електроенергію відбулося через втрату генерації та споживачів, – "Укренерго"

Із початком повномасштабного вторгнення Росії виручка "Укренерго" та обленерго впала приблизно на 30%, бо в умовах війни енергетичні компанії втратили частину генерації та споживачів. Це і стало причиною підняття тарифу на електрику.

"Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як "Укренерго" та обленерго, у них виручка впала просто автоматично на 30% відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося. Генеруючі компанії не доотримують коштів через те, що побито багато генерації. Частина генеруючих потужностей у нас розташовані в тимчасовій окупації. Найяскравіший приклад – це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями", – розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Радіо Свобода.

Разом із тим він заявив, що дефіцит у фінансах в енергетичній системі був давно, але з початком повномасштабного вторгнення він суттєво посилився.

"Упродовж досить тривалого періоду енергетика була недофінансована. Це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема, яка тривала роками. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу в системі посилився", – сказав Кудрицький.

Напередодні повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год.