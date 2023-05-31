62% українців у Польщі планують повернутися додому, – дослідження

В Україну планують повернутися у ближчій чи довшій часовій перспективі 62% українців у Польщі, зокрема, через переживання за близьких і брак коштів на проживання.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики і перспективи", за авторства Міграційної платформи EWL, Фонду підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, передає Укрінформ.

Як ідеться в дослідженні, 60% опитаних становлять довоєнні мігранти, 40% – воєнні біженці після 24 лютого 2022 року.

67% респондентів становлять жінки, серед воєнних біженців жінки склали 92%. 50% опитаних громадян приїхали до Польщі з дітьми, а 35% українців, які проживають в Польщі, добре володіють польською мовою.

Дослідники зауважили, що 62% опитаних планують повернутися в Україну в ближчій чи довшій часовій перспективі. Водночас серед воєнних біженців бажання залишитися в Польщі виявили 30%. Також 50% українців у Польщі заявили про намір подавати документи на отримання посвідки на проживання.

Серед стимулів залишитися в Польщі респонденти обрали: "у мене є друзі, знайомі в Польщі", "поляки доброзичливі до громадян України", "Польща є найближчим у культурному плані сусідом", "наші мови схожі", "у Польщі легше знайти роботу".

Тим часом залишитися в Польщі респондентам заважає: "переживання за близьких в Україні", "брак коштів для проживання", "труднощі в пошуку роботи", "труднощі в доступі до медицини", "економічна ситуація в Польщі" та "слабке знання польської мови" (останнє обрали 10% відсотків довоєнних мігрантів та 25% воєнних біженців).

Опитування проводилося серед довоєнних мігрантів та воєнних біженців у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Познані, Любліні, Жешуві, Бидґощі, Ґожуві, Олмжі, Тарнові, Тчеві, Ополе, Устроні, Шидловці та Вадовіце 4-13 березня 2023 року методом безпосередніх інтерв’ю F2F українською мовою. У ході дослідження було опитано 500 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Польщі працевлаштовані 78% українців, і 56% надсилають гроші в Україну.