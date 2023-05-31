"Укрнафта" шукає інвесторів для збільшення видобутку нафти на 20 родовищах

"Укрнафта" відібрала 20 родовищ, як на сході, так і на заході України, до розробки яких планує залучати інвесторів.

"Ці 20 родовищ сумарно мають запаси у розмірі 12 млн тонн нафти з конденсатом та 30 млрд кубометрів газу. На сьогоднішній день є 12 компаній, які письмово підтвердили зацікавленість в участі у цьому конкурсі. Це компанії з України, Словаччини, Франції, Великобританії, США, Канади, Мексики", – зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

За його словами, ключовий принцип простий: рівень прибутку "Укрнафти" від цих операцій має бути вищим з залученням партнера, ніж без нього.

Також компанія планує розвивати ринок нафтовидобувних сервісів в Україні.

"Очікуємо на залучення вітчизняних та іноземних підрядників в таких напрямках як: буріння горизонтальних свердловин, буріння бічних горизонтальних стовбурів, ГРП, колтюбінг, впровадження сучасних технологій інтенсифікації, технології механізованого видобутку, системи оптимізації видобутку, геологорозвідувальні роботи тощо. Щоб сформувати сильний ринок підрядників, готові запропонувати довгі п'ятирічні контракти з гарантованим завантаженням. Успіх нарощування видобутку буде напряму залежати від паралельного розвитку нафтовидобувних сервісів в Україні", – пояснив Корецький.

У 2023 році компанія запланувала розпочати буріння дев'яти свердловин. Частину – власними силами, для частини залучимо зовнішніх підрядників. Це будуть горизонтальні та похилоскеровані свердловини та забурка бічних стовбурів.

Напередодні повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив фінансовий план ПАТ "Укрнафта" на 2023 рік, який передбачає отримання 12 млрд грн чистого прибутку.