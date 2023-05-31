"Укрзалізниця" планує збільшити кількість квитків на потяги з Києва до Варшави

"Укрзалізниця" сподівається отримати дозвіл польської сторони для запуску прямих потягів між Києвом і Варшавою, що складатимуться зі стандартних вагонів. Це дозволить збільшити пропозицію квитків у цьому напрямку у 2-3 рази.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, сьогодні в рейс вирушає тестовий поїзд, сформований з 14 стандартних вагонів "Укрзалізниці", щоб нарешті отримати погодження від польської сторони.

"Раніше було проведено всі випробування, і ми розуміємо, що наші стандартні вагони можуть без перешкод долати відстань від Києва до Варшави та зворотно. Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями", – розповів голова "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Він нагадав, що наразі прямий рейс Київ - Варшава - Київ лишається найдефіцитнішим напрямком. Щоденно тільки у мобільному застосунку "Укрзалізниця" реєструє понад 3 тис. запитів від пасажирів, які шукають квитки за цим сполученням, що в 10 разів перевищує пропозицію місць.

Лященко пояснив, що зараз польські залізничники пропускають за маршрутом Київ - Варшава лише спеціальні вагони "вужчого" габариту RIC, які мають тримісні купе.

Читайте також: НАБУ проводить обшуки у керівництва "Укрзалізниці", – ЗМІ (оновлено)

"Укрзалізниця" вже відновила курсування всіх ремонтопридатних вагонів такого класу у своєму парку, звернулась до європейських партнерів щодо передачі таких вагонів, але їх не лишилось більше в наявності, а на замовлення та побудову нових піде понад 2 роки", додав член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За його словами, через це "Укрзалізниця" ще рік тому ініціювала реалізацію проєкту з польським залізничниками щодо використання стандартних вагонів на цьому маршруті.

За цей час проведено низку узгоджень між українськими та польськими залізничниками щодо сумісності стандартних вагонів "Укрзалізниці" з модернізованою польської інфраструктурою, отримано технічні погодження від польського регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego).

Також виконано тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ. Ці вагони успішно пройшли весь маршрут від Києва до Варшави (із перестановкою візків на станції Ягодин).

Однак на вимогу польської сторони впродовж останніх 2 днів тривали детальні заміри абсолютно всіх габаритів кожного вагона цього поїзда спеціально залученими польськими технічними фахівцями з українською командою залізничників, яка зараз перебуває на прикордонній станції Дорогуськ у Польщі.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення росії та зупинки авіаційного сполучення українські залізничники суттєво розширили мережу міжнародних маршрутів. Зокрема, з Польщею додано пряме сполучення між Києвом та Хелмом (2 щоденні рейси, які зручно стикуються із польськими рейсами на Варшаву), нічні рейси між Києвом та Перемишлем (2 "спальні" рейси на додаток до 2 рейсів "Інтерсіті+"), окрім столиці пряме сполучення отримали Харків (маршрут Харків – Хелм), Запоріжжя та Дніпро (Запоріжжя – Перемишль), Одеса (Одеса – Перемишль) на додаток до Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова.