"Нафтогаз" домовився про реструктуризацію дефолтних облігацій на $835 мільйонів (оновлено)

НАК "Нафтогаз України" досягла домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року на загальну суму $835 млн, за якими компанія допустила дефолт.

Про це голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив за підсумками зустрічі з власниками єврооблігацій, яка відбулася сьогодні, 31 травня, повідомляє пресслужба компанії.

Він зауважив, що пропозиції щодо реструктуризації схвалені правлінням та наглядовою радою компанії. Надалі відповідне рішення підлягає остаточному схваленню Кабінетом міністрів. У підсумку реструктуризація має завершиться до кінця липня 2023 року.

Власникам дефолтних євробондів-2022 на $335 млн, які "Нафтогаз" мав погасили ще у липні минулого року, в рамках реструктуризації до кінця липня цього року компанія виплатить 5% основної суми боргу, нараховані прострочені відсотки, купонний платіж із терміном сплати в липні 2023 року.

50% решти основної суми боргу за євробондами-2022 "Нафтогаз" виплатить у липні 2024 року, а решту 50% – у липні 2025 року. Відсотки до сплати в січні 2024 року буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 після реструктуризації зросте до 7,65%.

Власники євробондів-2026 на суму $500 млн отримають комісію за згоду на реструктуризацію у розмірі 0,5% від суми боргу. Водночас "Нафтогаз" отримає відстрочку виплати відсотків за цими євробондами до першого кварталу 2024 року, а основну суму має погасити рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року.

Як повідомляв Bloomberg, у лютому група кредиторів "Нафтогазу" відхилила його останню пропозицію щодо реструктуризації боргу за євробондами на загальну суму $835 млн, за якими компанія допустила дефолт.

"Нафтогаз" оголосив дефолт за своїми облігаціями 2022 і 2026 років минулого року після того, як не зміг зібрати достатню підтримку від власників облігацій для відстрочки виплат, досягнувши угоди лише про реструктуризацію своїх облігацій з погашенням у 2024 році.

Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР.

Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році.

17 серпня власники євробондів з терміном погашення у липні 2022 року також відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат. Наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.