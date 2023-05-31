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"Нафтогаз" домовився про реструктуризацію дефолтних облігацій на $835 мільйонів (оновлено)

нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" досягла домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року на загальну суму $835 млн, за якими компанія допустила дефолт.

Про це голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив за підсумками зустрічі з власниками єврооблігацій, яка відбулася сьогодні, 31 травня, повідомляє пресслужба компанії.

Він зауважив, що пропозиції щодо реструктуризації схвалені правлінням та наглядовою радою компанії. Надалі відповідне рішення підлягає остаточному схваленню Кабінетом міністрів. У підсумку реструктуризація має завершиться до кінця липня 2023 року.

Власникам дефолтних євробондів-2022 на $335 млн, які "Нафтогаз" мав погасили ще у липні минулого року, в рамках реструктуризації до кінця липня цього року компанія виплатить 5% основної суми боргу, нараховані прострочені відсотки, купонний платіж із терміном сплати в липні 2023 року.

50% решти основної суми боргу за євробондами-2022 "Нафтогаз" виплатить у липні 2024 року, а решту 50% – у липні 2025 року. Відсотки до сплати в січні 2024 року буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 після реструктуризації зросте до 7,65%.

Власники євробондів-2026 на суму $500 млн отримають комісію за згоду на реструктуризацію у розмірі 0,5% від суми боргу. Водночас "Нафтогаз" отримає відстрочку виплати відсотків за цими євробондами до першого кварталу 2024 року, а основну суму має погасити рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року.

Як повідомляв Bloomberg, у лютому група кредиторів "Нафтогазу" відхилила його останню пропозицію щодо реструктуризації боргу за євробондами на загальну суму $835 млн, за якими компанія допустила дефолт.

"Нафтогаз" оголосив дефолт за своїми облігаціями 2022 і 2026 років минулого року після того, як не зміг зібрати достатню підтримку від власників облігацій для відстрочки виплат, досягнувши угоди лише про реструктуризацію своїх облігацій з погашенням у 2024 році.

Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР.

Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році.

17 серпня власники євробондів з терміном погашення у липні 2022 року також відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат. Наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.

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дефолт (97) Нафтогаз (3313) реструктуризація (301) євробонди (628)


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конечно хз, но война - это форсмажор и всех культурно можно нужно посылать в лес до окончания, а бабло - отправлять на оборону.
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31.05.2023 18:16 Відповісти
Ніхєра собі клоуни прібарахлілісь: при коболєві нафтогаз був прибутковий, а тут новиє ліца накоїли попадос вже на 40 млрд грн
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31.05.2023 18:38 Відповісти
збитки спишуть на війну,а в замін роздеребанять світові гранти
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01.06.2023 12:49 Відповісти
"СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька." - 26 січня 2021 року.

Так шо там , публічно вже представили чи ще нє ?
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01.06.2023 15:31 Відповісти

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