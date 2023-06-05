Відсьогодні в системі "єЧерга" скасовуватимуть записи з недостовірними даними

Відсьогодні, з 5 червня, команда проєкту "Електронна черга перетину кордону" застосовуватиме новий механізм реєстрації.

"Моніторинг записів користувачів показав: однією з поширених проблем є внесення в систему недостовірних даних з метою стати в "єЧергу" раніше, ніж це передбачено правилами, а саме – записати машину в "єЧергу" без вантажу, але згодом її завантажити. Ми спільно з Державною митною службою України вирішили цю проблему: якщо запис в "єЧергу" зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис", – повідомили в "Укртрансбезпеці".

Новий механізм починає застосовуватися з понеділка, 5 червня, і діятиме постійно.

"єЧерга" буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в "єЧерзі" будуть виявлені митні декларації, будуть відмічені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені з "єЧерги".

"Радимо вже скасувати чергу і записатись в неї з коректними даними про вантаж тим, хто наразі зареєстрував порожню автівку, але планує перетинати кордон з вантажем", – підкреслили в "Укртрансбезпеці".

Проєкт "Електронна черга перетину кордону" реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, "Укртрансбезпекою", Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".