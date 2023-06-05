Японський виробник шин Bridgestone планує продати російський бізнес, – ЗМІ
Завод японського виробника шин Bridgestone в російському Ульяновську може придбати група S8 Capital Армена Саркісяна.
Про це пише РБК із посиланням на джерела.
За словами одного з них, переговори тривають із лютого, закрити угоду планується до кінця року.
У S8 Capital відмовилися від коментарів. У Bridgestone також не стали коментувати інформацію про угоду.
"Компанія, як і раніше, має намір піти з Росії. Ми домагаємося прогресу і, як очікується, завершимо роботу з продажу активів у належний час", – сказала директорка зі зв'язків із громадськістю та корпоративними комунікаціями Bridgestone у Європі Лізбет Денис.
Як повідомлялося, Bridgestone вирішила продати російський бізнес у жовтні 2022 року. Її завод в Ульяновську знаходиться в індустріальному парку "Заволжя", його територія – 80,6 га. Потужності підприємства – 2,4 млн автопокришок.
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