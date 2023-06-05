"Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки

Поштовий оператор "Укрпошта" попередила громадян про розсилку SMS-повідомлень з боку шахраїв. Зловмисники в такий спосіб намагаються дізнатися персональні дані клієнтів та номери платіжних карт, щоб у подальшому заволодіти їхніми коштами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що останнім часом деякі громадяни отримали SMS-повідомлення: "Через відсутність адреси Ваша посилка не може бути доставлена. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку за посиланням..".

Як наголошують у компанії, це повідомлення було розіслано шахраями, які використали бренд АТ "Укрпошти".

"За допомогою цих шахрайських сайтів, які були вказані у повідомленні, шахраї незаконно можуть отримувати ваші персональні та фінансові дані, включаючи ПІБ, номери телефонів та номери карт і як наслідок незаконно заволодівати вашими коштами. Якщо ви отримали підозріле повідомлення, ні в якому разі не переходьте за посиланням, вказаним у повідомленні", – попередили в "Укрпошті".

Зокрема, зловмисники використовують наступні посилання: