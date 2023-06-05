Кабмін затвердив порядок виплати компенсацій пошкоджених внаслідок агресії Росії суден

Кабінет міністрів затвердив порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ, фрахтувальникам операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав.

Відповідний порядок Кабінет міністрів затвердив 26 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно із документом, власники морських суден для отримання компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Росії, повинні протягом 90 днів з дати отримання відмови страховика у здійсненні виплати та не пізніше 1 грудня 2023 року подати заяву та необхідні документи до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Право на компенсацію шкоди має судновласник, який має укладений у встановленому законодавством України чи іншої країни порядку та чинний на момент заподіяння шкоди договір страхування або чинний на момент заподіяння шкоди Р&I поліс та письмову відмова страховика у здійсненні виплати.

До збитків, механізм надання гарантій компенсації яких встановлює цей порядок, зокрема, належать:

збитки, заподіяні судну внаслідок загибелі, конструктивної руйнації, після якої відновлювальний ремонт недоцільний;

збитки, заподіяні внаслідок втрати та/або псування вантажу;

шкода, заподіяні третім особам внаслідок зіткнення з іншим судном, плавучим або стаціонарним об'єктом.

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Крім цього, компенсації підлягають витрати, пов'язані з видаленням залишків судна та/або вантажу з маркуванням з місця, де сталося їх пошкодження, ліквідацією забруднення навколишнього природного середовища, сплатою штрафних санкцій за забруднення навколишнього природного середовища та заподіянням шкоди життю чи здоров'ю пасажира чи члена екіпажу судна.

Оцінка збитків здійснюється на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності та замовником такої оцінки відповідно до закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні" та положень (національних стандартів) оцінки майна.

Визначення суми компенсації збитків здійснюється відповідно до поданих документів та не може перевищувати розмір страхового відшкодування, передбаченого договором страхування, Р&I полісом, а також залишку від суми, визначеної ст. 36 закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (до 20 млрд грн).

Рішення Кабінету міністрів щодо компенсації збитків за рахунок коштів державного Дорожнього фонду, створеного у складі спеціального фонду державного бюджету, приймається з деталізацією спрямування коштів за наслідками розгляду кожного конкретного випадку.

Як повідомлялося, раніше чотири найбільші страхові клуби P&I (займаються захистом та відшкодуванням збитків) – American, North, UK та West, – оголосили про відмову покривати з 1 січня військові ризики в Україні, РФ та Білорусі. Учасники цих страхових клубів забезпечують страхування майже 90% світових судноперевезень.

Відкликання покриття для України та Росії стосується деяких, але не всіх типів полісів, які пропонують клуби P&I. Однак відмова найбільших страхових клубів страхувати воєнні ризики через розв'язану Росією війну проти України ускладнить фрахтувальникам пошук страховки, підвищать ціни та можуть означати, що деякі кораблі залишаться незастрахованими, зауважувало агентство Reuters.