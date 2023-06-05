Кабмін змінив керівника найбільшого українського порту на Дунаї

Кабінет міністрів погодив кандидатуру Віталія Левченка на посаду директора державного підприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт".

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №481-р від 30 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з відкритими даними, раніше Левченко обіймав посаду головного диспетчера морського порту "Ольвія".

До цього Ізмаїльським МТП з вересня 2012 року керував Андрій Єрохін.

Як повідомлялося, морський порт "Ізмаїл" – найбільший український порт на Дунаї, після початку повномасштабного вторгнення його завантаженість значно зросла. Так, на початку травня цього року порт вже виконав річний план з вантажопереробки в обсязі 6,19 млн тонн.

На територій порту працює три великих оператори: ДП "Ізмаїльській морський торговельний порт", ПрАТ "Дунайсудноремонт" та ПрАТ "ІРП "Дунайсудносервіс".