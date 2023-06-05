У Мінагрополітики пояснили рекордне зростання цін на цибулю
Ціни на цибулю в Україні різко зросли через дефіцит цієї продукції внаслідок окупації частини Херсонської області Росією.
Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства.
За словами чиновника, в Україні 80% комерційного вирощування цибулі за останнє десятиліття відбувалося в Херсонській області. Через тимчасову окупацію цієї області в 2022 році цибуля не потрапила на ринок України, тому виник дефіцит, який досі триває.
Водночас Висоцький запевнив, що навесні фермери з інших регіонів мінімум на 25-30% збільшили посівні площі під овочами борщового набору, в тому числі, під цибулею.
"За два-три місяці почнеться основний збір цибулі, і пік дуже високих цін закінчиться. Далі буде стабілізація вартості. До кінця спрогнозувати не можна через погоду, яка буде сприятлива або ні. Але точно є розуміння, що ціна на цибулю може знизитися", – зазначив заступник міністра.
Він також розповів, що цього року збільшилися посівні площі під олійними культурами і зменшилися під зерновими. Але на продовольчу безпеку України це не вплине, оскільки українці споживають не більше 30% того, що вирощується. Водночас таких важливих культур для внутрішньої продовольчої безпеки, як гречка, овес, озима пшениця, посіяли більш, ніж достатньо, для забезпечення внутрішнього споживання.
Зауважимо, що зараз цибуля у великих мережах супермаркетів продається по 50-80 гривень за кілограм.
Будь ласка, зачекайте...
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2023:
Цибуля - 50+ грн.;
Яйця - 60+ грн.;
Олія - 70+ грн.
а им похер...зарплаты хорошие...нахера им еще думать головой....ну разве что пшеницу неграм отправить...а нахера им мы.
А чому про жадібність "красивих та успішних" - ані пари з вуст?
Хто ж у такі казки повірить?
Ги...
АЛЬО, мосєйчучка! Давай, заводь платівку, а то твій "зливний бачок" павутинням затягне
Мінагрополітики існує НЕ для того, що би щось "пояснювати", а для того, що би щось РОБИТИ!!!
Ці теріторії були окуповані ще РІК ТОМУ!
Ви не знали, що цибулі не буде чи на щось "магічне" сподівалися?
За цей час можливо було ЛЕГКО, або розбити нові поля та зібрати врожай, або налагодити поставки з іншіх країн.
П'ЯТНИЦЯ, 19 СЕРПНЯ 2022
А при Ослу і цибулі нема. Хто з'їв?
А давайте зовсім не будемо нічого купувати, нам ще й доплачувати будуть!
На свої коменти не ставлю та й не збираюся ставити табличку "сарказм!"
Смачного!
Не хвилюйтеся, панове. Пенсіонери й "мудрий нарід" все оплатить, і цибулю і яйця і шашлики і картоплю...
Через місяць будуть вивозить на звалище як завжди
За те добре зароблчть не менше 100% на ціні
Користуюсь- пир і півкіла курятини за 1 кг цибулі
Це не перший раз то морква то цибуля то картопля
І так кожен рік на чомусь добре --зароблять /спекулянти/
В польші цибуля по 30 грн. Якщо дефіцит то зніми мито на ввіз!