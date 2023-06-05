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У Мінагрополітики пояснили рекордне зростання цін на цибулю

цибуля

Ціни на цибулю в Україні різко зросли через дефіцит цієї продукції внаслідок окупації частини Херсонської області Росією.

Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства.

За словами чиновника, в Україні 80% комерційного вирощування цибулі за останнє десятиліття відбувалося в Херсонській області. Через тимчасову окупацію цієї області в 2022 році цибуля не потрапила на ринок України, тому виник дефіцит, який досі триває.

Водночас Висоцький запевнив, що навесні фермери з інших регіонів мінімум на 25-30% збільшили посівні площі під овочами борщового набору, в тому числі, під цибулею.

"За два-три місяці почнеться основний збір цибулі, і пік дуже високих цін закінчиться. Далі буде стабілізація вартості. До кінця спрогнозувати не можна через погоду, яка буде сприятлива або ні. Але точно є розуміння, що ціна на цибулю може знизитися", – зазначив заступник міністра.

Читайте також: Дефіциту гречки цьогоріч не буде, – Мінагрополітики

Він також розповів, що цього року збільшилися посівні площі під олійними культурами і зменшилися під зерновими. Але на продовольчу безпеку України це не вплине, оскільки українці споживають не більше 30% того, що вирощується. Водночас таких важливих культур для внутрішньої продовольчої безпеки, як гречка, овес, озима пшениця, посіяли більш, ніж достатньо, для забезпечення внутрішнього споживання.

Зауважимо, що зараз цибуля у великих мережах супермаркетів продається по 50-80 гривень за кілограм.

Автор: 

Мінагрополітики (1364) продукти (735) ціни (3449)


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Топ коментарі
+38
2019:

2023:
Цибуля - 50+ грн.;
Яйця - 60+ грн.;
Олія - 70+ грн.
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05.06.2023 17:14
+35
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05.06.2023 17:24
+26
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05.06.2023 17:23
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Готуємось до Міністерства оборони.
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05.06.2023 17:03 Відповісти
Господи, вы что ее ведрами жрете? Специально нагнетают истерию чтобы задрать цены. То визжали что черешня по 1000грн/кило, то клубника по 200. Будет сезон все подешевеет в 10 раз и некому будет его покупать. Нет, у нас хотят в вефрале уже жрать арбузы и черешню и визжат что дорого
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05.06.2023 17:09 Відповісти
Буратін багато розвелось
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05.06.2023 17:13 Відповісти
Поки що цибуля в українських магазинах коштує навіть https://finance.obozrevatel.com/ukr/economy/tsibulya-v-ukraini-vzhe-koshtue-dorozhche-nizh-u-shvetsii-scho-vidbuvaetsya-i-chomu-vinik-defitsit.htm дорожче, ніж у північній Швеції . В Україні за овоч просячи 60-70 грн за кілограм, а у Швеції - у середньому 57,46 грн (в еквіваленті).
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05.06.2023 21:34 Відповісти
Цибуля...он вже анонсували здорожчення всього на 20%. Обгрунтування - дик типу ж комуналку підіймають! Отак. А потім по накатаній - мінімалка, соціалка - і як апофігоз, врубять друкарський верстат на монетному дворі..
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05.06.2023 22:19 Відповісти
Частина Херсонщини окупована, а інша частина під обстрілами.
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05.06.2023 17:11 Відповісти
Впечатление после прочтения зебильного бреда, что часть Херсонщины оккупирована в конце 2022 года, а не освобождена.
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05.06.2023 17:59 Відповісти
І до чого тут Херсонщина? Просто якесь чергове зеленопике падло ніяк нажертися не може, ****, незабаром прийде час - землю дертиме
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05.06.2023 18:07 Відповісти
А я об что?
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05.06.2023 18:14 Відповісти
2019:

2023:
Цибуля - 50+ грн.;
Яйця - 60+ грн.;
Олія - 70+ грн.
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05.06.2023 17:14 Відповісти
🤣
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05.06.2023 17:21 Відповісти
Це при тому що олією ми можемо пів Європи вулиці залити.
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05.06.2023 17:22 Відповісти
Ні ікри ні чесності
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05.06.2023 20:29 Відповісти
Для пенсіонерських зубів ікра якраз підходить
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05.06.2023 20:33 Відповісти
Пілять! А що мінагрополітики зробило, щоб комерційне вирощування городини перенести на землі, що в центрі чи на заході? Торік, то зрозуміло, а цього року? А ніхрена! Уряду не до того, уряд то в нас зовсім не обходить.
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05.06.2023 17:15 Відповісти
а до чого мінагрополітики до того, що кому і де вирощувати? ну звичайно можна дати дотації на вирощування цибулі і відмити на цьому мульйони чи лярди, а взагалі бізнес сам вирішує, що і де йому садити. між іншим цибулю кореці вирощували, це була їх тєма, засирали землю хімією так, що там нічого після того не росте.
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05.06.2023 22:49 Відповісти
Тобі розказати про основні зобов`язання і функції державного управління? Про безпеку держави, в тому числі і про продовольчу нічого не чув? Про державне регулювання в кризовій ситуації, про воєнний стан, дефіцит... Ні, не чув? В трускавецьких академіях про таке не розказували?
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06.06.2023 08:51 Відповісти
мені розказувати не треба, бо ти тільки розказувати і можеш, при тому, що само не розумієш, про що триндиш.
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06.06.2023 08:54 Відповісти
Та куди ж нам... Ми ж трускавецькі університети не закінчували і в 95-му кварталі комедії не грали... Бізнес вирішує? Який бізнес, той, що гетьманцеви ще не знищили? Чи може поля нехай діти обробляють, бо на трактор вже нема кому сісти? Держава і уряд кажеш, тварюко, тут зовсім ні при чому? Урядовці в нас для відосіків і щоб соцмережах зависати? От скажи, гнидо зелена, чого ви добиваєтесь? Ви мало ще бід наробили, мало ще вам? І дійсно, що тобі розказувати, дебілу...
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06.06.2023 09:09 Відповісти
Чуєш ти агроном недороблений . а на х..я нам те міністерство.якщо воно нічого не вирішує.для інформування в нас є міністерство статистики
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06.06.2023 11:38 Відповісти
якісь д...би, навіщо вам голова, мабуть тільки щоб в неї їсти.
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06.06.2023 21:45 Відповісти
Уряд покупает скумбрию по 20 гривен. на остальные цены урядовцам тоже пох-при их зарплатах и теневых доходах. сытв=ый голодного не поймет
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05.06.2023 22:58 Відповісти
Збитки потрібно компенсувати зі статків зеленського ті інших чиновників, діяльнісь (бездіяльність) яких призвела до втрати територій!
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05.06.2023 17:17 Відповісти
«Ось Вам» (с)
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05.06.2023 17:22 Відповісти
А з 15 червня й на воду. Потім опалення буде.
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05.06.2023 22:22 Відповісти
Враження, що цибуля росте виключно в Україні і тільки на херсонщині.
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05.06.2023 17:21 Відповісти
У Мінагрополітики пояснили рекордне зростання цін на цибулю Джерело: https://biz.censor.net/n3422770

а им похер...зарплаты хорошие...нахера им еще думать головой....ну разве что пшеницу неграм отправить...а нахера им мы.
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05.06.2023 17:22 Відповісти
У тому й річ. Мільони тон зерна спроможні вивезти, а пару тисяч тон цибулі завезти в країну ні.
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05.06.2023 17:23 Відповісти
ЇЇ не завозити, її вирощувати треба!
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05.06.2023 17:56 Відповісти
Виростити не змогли, бо військові дії та незрозумілість. Тут ще можна якось зрозуміти. Але завезти в достатній кількості щоб цибуля не стала дефіцитом це точно можна було зробити. Кавуни, маракуя з драгон фрутом та інші авокадо з прилавків не зникають.
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05.06.2023 18:05 Відповісти
В нас поряд з містом фермерське господарство, що спеціалізується на городині. Вже, напевно, років 25, якщо не більше. Цієї весни ВПЕРШЕ, на полях нічого не робили! Вперше! Чому, то, власне запитання до уряду! Чому так сталось? Де преференції, де гарантовані закупівлі, де бронь працівників...? А ніхрена! Бо ж нахрена. Вигода чиновникам яка? А от з дефіциту, імпорту і захмарних цін - саме то. Але ж все, як в 19-му захотіли - весело і по-приколу...
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05.06.2023 18:18 Відповісти
Именно так.
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05.06.2023 18:56 Відповісти
Можно было и вырастить, если организовать. В стране 30% безработица, рабочая сила и земля есть. Нужно было лишь подумать и вспомнить что министерство, в первую очередь, организующая и сервисная структура, а не контролер и теплое местечко для блатовых.
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05.06.2023 18:55 Відповісти
совок, жив, живе і ще довго буде жити.
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05.06.2023 22:51 Відповісти
Картопля імпортна теж
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05.06.2023 22:23 Відповісти
Еге-еге...
А чому про жадібність "красивих та успішних" - ані пари з вуст?
Хто ж у такі казки повірить?
Ги...
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05.06.2023 17:23 Відповісти
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05.06.2023 17:23 Відповісти
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05.06.2023 17:24 Відповісти
Не треба пояснень... I так ясно...Порошенко))))
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05.06.2023 17:28 Відповісти
Ну й що, шо цибуля здорощала? Зате піввареника є!
АЛЬО, мосєйчучка! Давай, заводь платівку, а то твій "зливний бачок" павутинням затягне
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05.06.2023 17:29 Відповісти
У нас судячи з повідомлень наших "слуг", 80% всіх овочів і фруктів, вирощували в Херсонській і Запорізькій областях.
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05.06.2023 17:31 Відповісти
Якщо б був дефіцит, то цибулі не було б на прилавках. А так вона є скрізь, як на базарі, так і в магазинах.Зараз розкажуть що в аграрну житницю цибулю привезли наприклад з ЮАР.
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05.06.2023 17:32 Відповісти
Тому мабуть цибуля і є скрізь, бо така дорога) Я наприклад удвічі зменшив споживання цибулі)
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06.06.2023 01:16 Відповісти
Жрі.Те! Не обляпайтесь.

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05.06.2023 17:32 Відповісти
НАХ!
Мінагрополітики існує НЕ для того, що би щось "пояснювати", а для того, що би щось РОБИТИ!!!
Ці теріторії були окуповані ще РІК ТОМУ!
Ви не знали, що цибулі не буде чи на щось "магічне" сподівалися?
За цей час можливо було ЛЕГКО, або розбити нові поля та зібрати врожай, або налагодити поставки з іншіх країн.
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05.06.2023 17:41 Відповісти
Дякуємо Володимир Олександрович за ціни на цибулю. Не те що при баригах по вісім гривень! І окрема подяка за ціну на електричну енергію!
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05.06.2023 17:44 Відповісти
"До кінця війни: Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів"

П'ЯТНИЦЯ, 19 СЕРПНЯ 2022
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05.06.2023 17:51 Відповісти
Свинарчюки зжерли цибулю. І наклали в квартальне піаніно. Паразіти.
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05.06.2023 17:58 Відповісти
Помнится, народу было плохо при цене 8 грн/кг и отсутствием тревог по ночам. Народ страдал.
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05.06.2023 17:54 Відповісти
Таки да. Как-то нариду "уставшему от войны" было скучновато без бомб и ракет над головой. Спалось ночью плохо, мысли о борщевом наборе мешали заснуть.
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05.06.2023 19:37 Відповісти
Ціни зросли внаслідок розмінування Чонгару і Чаплинки. При Пороху такого б не було.
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05.06.2023 17:55 Відповісти
При чому тут Херсонщина? Цибулюж з'їв Порошенко !
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05.06.2023 17:55 Відповісти
Точно! А що не з`їв, то понадкусував!
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05.06.2023 17:58 Відповісти
А що не понадкусував продав через Ліпєцьку хвабріку
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05.06.2023 18:01 Відповісти
НЕСМІШНО! Цибулькові крекери з чого робляться??
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05.06.2023 18:53 Відповісти
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05.06.2023 18:55 Відповісти
Цибуля подорожчала, бо любить світло. А світло подорожчало!))))
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05.06.2023 17:57 Відповісти
Нарід не хотів їсти цукерки від Порошенка. Плювався.
А при Ослу і цибулі нема. Хто з'їв?
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05.06.2023 18:01 Відповісти
Зато тепер в супермаркетах лежить, провонюючи весь магазин. І дєХВіцітп нєт
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05.06.2023 18:03 Відповісти
Жріть, не кривіться і мовчіть, а то порохоботи почують і будуть з вам, зелені телепні, сміятися. Живете так, як проголосували у 2019 році. А головне, що це ще не кінець. Кавуни і дині також там ростуть? Дивіться не спаліться на Азовському морі. Бички і пелінгас ловиться? А за благоустрій Чонгара хтось розповість, бо здається звідти все пішло. З великими цінами на цибулю прожити якось можна було, а хто поверне десятки тисяч вбитих наших громадян?
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05.06.2023 18:04 Відповісти
Ну так исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал цену на сухой украинский лук 100 грн / кг. На Пасху. Зеленое перо было и по 300. Импорт лука затормозили на наш рынок постоянные поставщики, потому что у многих стран неблагоприятные условия, где-то засуха, где-то,наоборот, чрезмерные осадки . Репчатый лук страны- импортеры оставили для своего внутреннего потребления. А Херсонская область действительно была большим-большим поставщиком , 80% лука во все наши области ( + Николаевская. Корейцы). И да. Не корректно сравнивать 2018- 2019 года с 2022-2023. Хотя бы по ценам. На этой ветке.
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05.06.2023 18:13 Відповісти
На заході України, де прекрасно! родить та сама цибуля всі поля засіяні - пшениця, соя, соняшник, ріпак... Ну все, за що в офшори доляри течуть. А от ні цибулі, ні моркви, ні червоного буряка... ніхрена, бо ні уряд, ні владу то не обходить... Але ж весело і мосійчучка борщовий набір, ****, не рахує...
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05.06.2023 18:25 Відповісти
Мабуть і частина електроенергії там росте...
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05.06.2023 18:18 Відповісти
Мінагрополітики існує для чого? Щоби щось пояснювати чи для того щоби щось робити?
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05.06.2023 18:29 Відповісти
Влада повні профани раз громадяни елементарно не можуть харчуватися нормально
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05.06.2023 18:29 Відповісти
Невже ви в Польші голодуєте? То попросіть у родичів, що залишилися в України вам трохи прислати попоїсти - Нова Пошта до вас вже ходить.
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06.06.2023 11:18 Відповісти
Не покупайте, и цены упадут очень быстро.
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05.06.2023 18:49 Відповісти
Та зрозуміло, впадуть!

А давайте зовсім не будемо нічого купувати, нам ще й доплачувати будуть!
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05.06.2023 19:19 Відповісти
ти не так зрозумів, замість цибулі купи кг. бананів, або 2 кг апельсинів, 3 кг яблу, 8 кг картоплі, нахер тобі та цибуля впала, скільки ти її в місяць жреш? а ринок сам порішає! не чинуша не америка, не ти, а підприємці
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05.06.2023 19:41 Відповісти
Ну, так то апельсини --- поганий замінник цибулі...

На свої коменти не ставлю та й не збираюся ставити табличку "сарказм!"

Смачного!
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05.06.2023 23:00 Відповісти
А зубулися про сіль по 70 грн. за кілограм? Що запасів не було? Були, але при влалді "зелені" і вони користуються моментами для збагачення, а не задовальнити потреби наріду. Але наріду 73% було видніше, їх же більшість.
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05.06.2023 19:13 Відповісти
О, як оперативно міністерство відреагувало на дефіцит продукції і логічне зростання ціни (не минуло і року). Дякуємо, кеп. Саме тому, я минулого жовтня посадив на дачній ділянці озиму цибулю тиканку на Одещині. І вже місяць не купляю її ні в магазинах, ні на базарі.
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05.06.2023 19:34 Відповісти
Херсон то таке... Головне Бахмут, там цибуля не росте!
Не хвилюйтеся, панове. Пенсіонери й "мудрий нарід" все оплатить, і цибулю і яйця і шашлики і картоплю...
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05.06.2023 19:37 Відповісти
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05.06.2023 19:45 Відповісти
Але ж як чудово , що мінагрополітики не займається забезпеченням країни бананами ! Бо була б біда ...
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05.06.2023 22:07 Відповісти
Цибуля є просто зробили --дефіцит
Через місяць будуть вивозить на звалище як завжди
За те добре зароблчть не менше 100% на ціні
Користуюсь- пир і півкіла курятини за 1 кг цибулі
Це не перший раз то морква то цибуля то картопля
І так кожен рік на чомусь добре --зароблять /спекулянти/
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06.06.2023 09:48 Відповісти
бреше як дише.
В польші цибуля по 30 грн. Якщо дефіцит то зніми мито на ввіз!
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06.06.2023 09:57 Відповісти
*****, цибуля виросте там, де ти їі вткнеш - це САБОТАЖ!!!! Якщо вже в УКраїні нема де виростити цибулю - то пора сушить сухари. Комусь це дуже вигідно - сіяти страх голоду, не ведіться Люди на цю *****, цибуля це не манго і не інжир, мать їхню перетак.
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06.06.2023 10:16 Відповісти

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