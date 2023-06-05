Нафтогазові доходи Росії впали у травні на 12%

Надходження від нафтогазової галузі до бюджету Росії в травні 2023 року зменшилися на 11,9% порівняно з квітнем, до 570,7 млрд руб.

Як ідеться в даних Мінфіну РФ, при цьому порівняно з травнем 2022 року показник упав у півтора раза – тоді доходи становили 886 млрд руб., передає enkorr.

За п'ять місяців 2023 бюджет РФ отримав від нафтогазової галузі 2,85 трлн руб. – вдвічі менше, ніж за аналогічний період роком раніше (5,66 трлн руб.).

За даними мінфіну РФ, у травні експортне мито й податок на видобуток корисних копалин (ПВКК), на нафту і газовий конденсат принесли бюджету 617,7 млрд руб., що на 24,1% вище за рівень квітня.

Раніше повідомлялося, що країни нафтового картелю ОПЕК та його партнери, у тому числі Росія, домовились зменшити загальний видобуток нафти на 2024 рік до 40,46 млн барелів на добу.