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Новини
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АРМА передало газову компанію Коломойського та Хомутинніка в управління "Укрнафті"

коломойський

ПАТ "Укрнафта" та Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), підписали договори управління активами – корпоративними правами в статутному капіталі підприємств, пов’язаних з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зокрема, йдеться про ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", які здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі та на які було накладено арешт.

Зазначається, що "Укрнафта" приступить до управління активами після отримання від Антимонопольного комітету України дозволу на концентрацію, за яким "Укрнафта" та АРМА звернулися 1 червня 2023 року.

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Як повідомлялося, раніше суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права чотирьох підприємств: ПрАТ "Укрнафтобуріння"; ТОВ "Сахалінське"; ТОВ "Сіріус-1"; ТОВ "Іст Юроуп Петролеум". Вони пов’язані з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.

Арешт накладено в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

Автор: 

Коломойський Ігор (1772) Укрнафта (855) Хомутиннік (80) АРМА (430)


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Топ коментарі
+5
По якому праву міжнародний злочинець каломойський із кількома громадянствами інших держав продовжує перебувати на території України?
Презедент Зеленський щось там намутив з його громадянством більше 90 днів тому.
Тобто, мафіозі каломойський вже мав бути видворений з України.
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14.06.2023 14:59
+3
1. Дико извиняюсь, а Укрнафтой кто командует? Или лучше по другому: А не Коломойский ли командует Укрнафтой?
2. Что-то мне кажется, что я єту новость недели 2 назад уже видел
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14.06.2023 14:35
+2
Передати мало... треба кофіскувати в доход держави.
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14.06.2023 14:19
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Передати мало... треба кофіскувати в доход держави.
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14.06.2023 14:19 Відповісти
1. Дико извиняюсь, а Укрнафтой кто командует? Или лучше по другому: А не Коломойский ли командует Укрнафтой?
2. Что-то мне кажется, что я єту новость недели 2 назад уже видел
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14.06.2023 14:35 Відповісти
Ні, всіх менеджерів Коломойского звільнили.
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14.06.2023 17:01 Відповісти
Тому заголовок мав би бути таким: ...АРМА передало газову компанію Коломойського та Хомутинніка в управління коломИйському...
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14.06.2023 20:07 Відповісти
На фото відразу видно гіганта думки !
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14.06.2023 14:43 Відповісти
Хомутинник - родич Притули. Дивно що придворних і свого кормчого олігарха лідор ображає. Мабуть Захід тисне на 'залізні' тестикули
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14.06.2023 14:46 Відповісти
Треба ще грошові активи цих осіб передати Україні, але не рахаміям з трубіциним!!!
Стефанчук разом з Рахунковою палатою та Даниловим, повинні пильнувати за цим!!
А тим більше, в Особливий період, під час дії Воєнного стану в Україні!!
Ось де пригодився б Закон України «Про фінансову систему України», але яйценюк його «чомусь загальмував»…
Пильнуймо Україну від ворогів!!
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14.06.2023 14:58 Відповісти
Ви перерахували купу зрадників. Це вони будут пильнувати ?
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14.06.2023 17:28 Відповісти
По якому праву міжнародний злочинець каломойський із кількома громадянствами інших держав продовжує перебувати на території України?
Презедент Зеленський щось там намутив з його громадянством більше 90 днів тому.
Тобто, мафіозі каломойський вже мав бути видворений з України.
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14.06.2023 14:59 Відповісти
Та я Вас прошу. Як це Буратіно вижене з дому Тата Карло?
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14.06.2023 18:51 Відповісти
Фейсбук банить і видаляє коментарі де пропонується розтріляти олігархів України під час воєного стану.
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14.06.2023 15:23 Відповісти
Это хорошо что забрали а кто теперь вернет народу деньги или восстановит талоны за топливо которое было приобретено в АВИАС УКРНАФТА и др воровство продолжается на гос уровне ничего не меняется
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14.06.2023 16:08 Відповісти
Залишилося тільки уточнити, що зусиллями ЗЄ-влади Укрнафта в руках Коломойського.

Тобто, ця оборорутка - класична легалізація брудних активів за участі та сприяння ЗЄ-влади.
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14.06.2023 16:30 Відповісти
А коли самого коломойського передадуть у руки правосуддя США?
Він же тепер не громадянин України, а тому це зробити можна!
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14.06.2023 17:29 Відповісти
компания бени кало_мойшера на зоне фуфайки шить. вор должен сидеть в тюрьме... и ахметку еще туда же до купы кичи.
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14.06.2023 18:37 Відповісти
Беня його потягне на дно. Вiйна ще дооовго буде, i США будуть капати на мозок. Зе його сам i завалить. 😏
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15.06.2023 05:18 Відповісти
не потягне. і США не будуть капати на мозок.
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15.06.2023 06:04 Відповісти
якi упирi - такi i бiзнесмени.
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15.06.2023 05:15 Відповісти

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