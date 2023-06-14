Казахстан заборонив імпорт авіаційного палива з Росії

Казахстан заборонив ввезення авіаційного пального з Росії через надлишок імпортного авіагасу на ринку країни.

Відповідного листа Міністерство енергетики Казахстану надіслало на адресу залізничної компанії АТ "НК "Казахстан темир жоли" (КТЖ), повідомляє Інтерфакс.

"У зв'язку з надлишком імпорту авіагасу з Російської Федерації для потреб казахстанських аеропортів понад 420 вагонів-цистерн або 25 тисяч тонн перебувають на залізниці поблизу Алма-Ати, понад 100 вагонів або 6 тисяч тонн – поблизу Астани", – повідомили у міністерстві.

Міненерго Казахстану пояснило, що за температури навколишнього середовища понад 20-30 градусів через це створюється пожежонебезпечна ситуація.

Крім того, за даними міністерства, через відсутність заявок на відвантаження від авіакомпаній та аеропортів є ризик затоварювання та зниження переробки НПЗ Казахстану.

"У цьому зв'язку, 8 червня міністерством надіслано листа в АТ "НК "КТЖ" щодо введення конвенційної заборони на ввезення авіапалива з РФ до нормалізації ситуації", – зазначили у казахстанському міністерстві.

Дата запровадження заборони та термін її дії не уточнюється.