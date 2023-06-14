Аграрії отримали пільгових кредитів із початку року на 22 мільярди

Українські аграрні підприємства станом на 14 червня залучили з початку року майже 37 млрд гривень банківських кредитів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, з них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 5,8 тисяч господарств отримали 21,8 мільярда гривень.

Загалом найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (7,5 млрд грн), Вінницької (3,9 млрд грн) та Дніпропетровської (3 млрд грн), Кіровоградської (2,8 млрд грн) та Одеської (2,5 млрд грн) областей.

За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше кредитів отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська – 2,49 млрд гривень для 838 підприємств;

Вінницька – 2,3 млрд гривень для 745 господарств;

Одеська – 2,1 млрд гривень для 565 агрокомпаній;

Київська – 2,1 млрд гривень для 467 господарств.

Як повідомлялося, у березні 2023 року уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки сільгоспвиробників і проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану.

Для аграріїв передбачається можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних із гарантією від уряду на рівні 80%. Так, для отримання такого фінансування покриття заставою становитиме лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечуються гарантією із боку держави.