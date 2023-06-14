На півдні Росії масові відключення електроенергії через пожежу на великій електростанції
Через пожежу на Новочеркаській ГРЕС у російській Ростовській області почалися масові відключення електрики у Ростові-на-Дону.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на пресслужбу компанії "Доненерго", передає РБК.
"Нам довелося ввести графік тимчасових обмежень електропостачання, тому що нештатна ситуація, захід вимушений", – визнали в компанії.
У пресслужбі пояснили, що ДРЕС живить все місто Ростов-на-Дону. Там додали, що сподіваються відновити електропостачання протягом "години-двох".
Водночас російський пропагандистський телеканал "Звєзда" повідомляє, що Новочеркаськ також частково знеструмлений, у місті не працюють світлофори, аналогічна ситуація в Ростові-на-Дону.
За даними регіонального ГУ МНС, повідомлення про пожежу надійшло о 13:41, спалахнула покрівля на шостому енергоблоці ДРЕС. Вогнем було охоплено 200 кв. м, пожежу ліквідували о 16:26.
За словами начальника ГУ МНС в області Сергія Філіппова, попередньою причиною займання стало "порушення технологічного процесу".
"Під час проведення планових робіт стався викид газоповітряної суміші з подальшим горінням. Зовнішній вплив виключено", – запевняє російський чиновник.
Губернатор області Василь Голубєв також заперечує повідомлення про вибух на електростанції.
"Можливою причиною фахівці називають спалах газу під час технологічних робіт", – написав він у телеграм-каналі.
Раніше про те, що на ДРЕС стався вибух, повідомляли місцеві російські ЗМІ із посиланням на джерело в силових структурах.
Внаслідок пригоди постраждали троє працівників станції, їх було госпіталізовано. Роботу ДРЕС було припинено.
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