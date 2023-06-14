Голова МАГАТЕ відклав поїздку на окуповану Запорізьку АЕС, – Галущенко

Візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС, який планувався в середу, відклали з міркувань безпеки.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Гросі в Україні. Питання з його візитом на ЗАЕС має вирішитися найближчими днями. Я не можу давати оцінку ситуації – йдуть бойові дії, і ситуацію оцінюють військові. Це відповідальність за життя", – сказав Галущенко.

При цьому він зазначив, що дуже сподівається на візит Гроссі до ЗАЕС.

"Є надія, що окупанти дадуть МАГАТЕ якісь адекватні відповіді на питання, що відбувається на станції", – додав міністр.

Він також уточни, що під час візиту планувалося провести ротацію місії агентства на станції зі збільшенням її персонального складу з 4 до 6 осіб.

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Як повідомлялося, минулого тижня голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі анонсував терміновий візит на окуповану Запорізьку АЕС для з'ясування наслідків підриву Каховської ГЕС, що мав відбутися цього тижня. Він також обіцяв посилити присутність МАГАТЕ на майданчику, замінивши нинішню команду експертів на більшу групу, яка прибуде з ним.

Вчора Гроссі прибув до України та провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Сьогодні він мав відвідати ЗАЕС.