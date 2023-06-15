Держпрограма компенсацій "єВідновлення" працюватиме для підтоплених регіонів, – Мінреінтеграції

Державна програма компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло "єВідновлення" повною мірою стосуватиметься підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС регіонів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло у межах програми "єВідновлення".

За словами Верещук, урядом було прийняте відповідне рішення щодо дії цієї програми.

"Програма єВідновлення стовідсотково буде працювати для підтоплених регіонів. Наразі ОВА визначають зону підтоплень. До прикладу, на Херсонщині визначено 35 таких населених пунктів", – резюмувала урядовиця.

Як повідомлялося, Мінреінтеграції спільно з міжнародними партнерами готують механізм для додаткових одноразових виплат постраждалим від підтоплення мешканцям Херсонської та Миколаївської областей.

Унаслідок підриву Каховської ГЕС було підтоплено понад 40 населених пунктів на підконтрольній Україні території, з підтоплених територій евакуювали 3,7 тис. осіб.