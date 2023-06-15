Гендиректор МАГАТЕ розпочав візит на окуповану Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, де має оцінити ситуацію після підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", – йдеться у повідомленні.

Напередодні візит Гроссі на ЗАЕС було відкладено з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, Гроссі прибув в Україну 13 червня, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі очільник МАГАТЕ представив програму допомоги Україні для подолання наслідків підриву окупантами Каховської дамби.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

У пресслужбі "Енергоатома" заявили, що підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.

Тож цього тижня Гроссі планував відвідати окуповану АЕС та оцінити ситуацію після руйнування греблі Каховської ГЕС. Він також планує посилити присутність МАГАТЕ на майданчику, замінивши нинішню команду експертів на більшу групу, яка має прибуде з ним на ЗАЕС.