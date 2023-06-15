Нацкомісія відкриє ще один маршрут для зберігання газу в українських сховищах

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови, який встановлює тариф для точки входу на міждержавному з’єднанні в газотранспортну систему України "Олексіївка".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Проєкт дозволить учасникам ринку природного газу використовувати точку "Олексіївка" для транспортування природного газу з Молдови до України, в тому числі – для зберігання природного газу в українських газосховищах, а також для можливості здійснення імпорту природного газу до України через ГТС Молдови", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подальше ухвалення цього рішення забезпечить ринкові конкурентні умови для імпорту природного газу, диверсифікацію джерел надходження природного газу, а також сприятиме енергетичній безпеці України.

Як уточнили в Операторі газотранспортної системи України, Нацкомісія пропонує тариф у розмірі $4,45 за 1 000 кубометрів газу на добу без ПДВ.