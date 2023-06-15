Фонд гарантування продав столичний ТРЦ "Магелан"

Фонд гарантування вкладів фізосіб на аукціоні 15 червня у системі "Prozorro.Продажі" реалізував низку активів неплатоспроможного "МР Банку", серед яких – торгово-розважальний центр "Магелан" (Київ), ціна зросла зі стартових 448,47 млн грн до понад 620 млн грн.

За даними системи "Prozorro.Продажі", до складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторську заборгованість та об'єкти нерухомості, у тому числі столичний ТРЦ "Магеллан" загальною площею 28,5 тис. кв. та майновий комплекс площею 13 тис. кв. м у селі Крупець (Хмельницька область), передає Інтерфакс-Україна.

За даними на сайті системи, за актив змагалися три учасники: ТОВ "Ай кью компанії" з остаточною пропозицією 448,47 млн грн, ТОВ "Маркет-сервіс Голосіївський" – 620 млн грн та сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Птахоплемзавод "Коробовський" – 620 млн 1 грн, що і стало переможцем аукціону.

За даними "Опендатабот", "Птахоплемзавод "Коробовський" заснований у 2003 році зі статутним капіталом 115,82 тис. грн. Основний вид діяльності – розведення свійської птиці.

Станом на 2022 рік компанія зареєструвала збиток на суму 7,81 млн грн і активи на суму 151,1 млн грн, отримала виручку 176,01 млн грн.

Як повідомлялося, Національний банк України 25 лютого 2022 року відкликав банківську ліцензію та ліквідував банки, що знаходяться під контролем Російської Федерації: АТ "Міжнародний резервний банк" (раніше – "Сбербанк", "МР Банк") та "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить ПАТ "Сбербанк Росії" та Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

ТРЦ "Магеллан" раніше входив до активів групи "Край" бізнесмена Анатолія Юркевича. У середині вересня 2017 року АМКУ надав дозвіл ПАТ "Сбербанк" придбати активи ДП "Край Проперті" у вигляді цілісного майнового комплексу ТРЦ.

Кошти, отримані від продажу активів, Фонд направить на розрахунки з кредиторами "МР Банку".