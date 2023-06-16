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Новини
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В уряді Росії різко знизили "оптимальний" для економіки курс рубля

рубль,росія

За поточних умов оптимальним для російської економіки та бюджету є курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар.

Про це заявив перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов, пише російська редакція Forbes.

"На мій погляд, зараз рубль перебуває в більш-менш комфортній, оптимальній для економіки зоні. Ця зона, на мою думку, зараз 80-90 рублів за долар. Вона комфортна і для бюджету, і для експортерів, і для імпортерів", – заявив Бєлоусов.

Відповідаючи на питання про зниження курсу рубля останнім часом, віцепрем'єр висловив думку, що це не тренд, а коригування російської валюти.

Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Читайте також: Голова центробанку Росії пояснила падіння курсу рубля низькими цінами на російську нафту

За останній місяць курс рубля до долара суттєво впав – російська валюта девальвувала до рівнів більш ніж річної давності.

Як повідомлялося, курс долара до рубля на торгах 14 червня вперше з квітня минулого року перевищив 85 рублів, курс євро перевищив 91 рубль. Тренд на ослаблення рубля зберігається вже протягом місяця.

Як повідомлялося, за офіційними даними, середня ціна на нафту основної російської експортної марки Urals у травні 2023 року знизилася до $53,34 за барель після зростання у квітні до максимального рівня з початку року. Бюджет РФ розрахований, виходячи з середньої ціни російської нафти $70 за барель.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти з Фонду національного добробуту.

У червні Мінфін Росії у рамках бюджетного правила продасть іноземну валюту (юані) на суму 74,6 млрд рублів – це в 1,8 раза більше, ніж у травні.

Автор: 

росія (14242) рубль (331) курс рубля (136)


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Топ коментарі
+5
Фсё идёть па плану....
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16.06.2023 14:48
+3
Оптимизация для оптимального и стабильного оптимизма во время полета в пропасть с оптимальной скоростью.
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16.06.2023 14:56
+2
Маловато буде, корегуйте ще ...
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16.06.2023 15:30
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Фсё идёть па плану....
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16.06.2023 14:48 Відповісти
Оптимизация для оптимального и стабильного оптимизма во время полета в пропасть с оптимальной скоростью.
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16.06.2023 14:56 Відповісти
Когда рубль куда-то движется это решение властей. В стране экономистов больше чем слесарей, токарей и сантехников вместе взятых, но до сих пор (с 90-х) все что способны анализировать это сколько деревянных стоит доллар.
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16.06.2023 14:57 Відповісти
А шо случилось? Шо с ипалом?
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16.06.2023 15:04 Відповісти
Ну они как я понимаю, снижая курс - наполняют бюджет.
Как бы надо смотреть на инфляцию, ибо курс не отражает действительности.

С Китаем они торгуют за тугрики, там как я понимаю курс свой, хотя нам сложно понять.
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16.06.2023 15:26 Відповісти
Маловато буде, корегуйте ще ...
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16.06.2023 15:30 Відповісти
Не "р", а "ф" і не 90 треба, а min 120. Тоді справи краще мають піти.
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16.06.2023 16:27 Відповісти
"бюджет растёт, раньше мы за один доллар валютной выручки получали 40 ржублей,а сейчас 80",- вЯликий ыкономист ************** *****
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16.06.2023 18:42 Відповісти
Якщо вже зараз курс комфортний, то при 1000 дерев'яних за долар у немитих настане оргазм.
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16.06.2023 19:27 Відповісти

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