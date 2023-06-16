В уряді Росії різко знизили "оптимальний" для економіки курс рубля

За поточних умов оптимальним для російської економіки та бюджету є курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар.

Про це заявив перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов, пише російська редакція Forbes.

"На мій погляд, зараз рубль перебуває в більш-менш комфортній, оптимальній для економіки зоні. Ця зона, на мою думку, зараз 80-90 рублів за долар. Вона комфортна і для бюджету, і для експортерів, і для імпортерів", – заявив Бєлоусов.

Відповідаючи на питання про зниження курсу рубля останнім часом, віцепрем'єр висловив думку, що це не тренд, а коригування російської валюти.

Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

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За останній місяць курс рубля до долара суттєво впав – російська валюта девальвувала до рівнів більш ніж річної давності.

Як повідомлялося, курс долара до рубля на торгах 14 червня вперше з квітня минулого року перевищив 85 рублів, курс євро перевищив 91 рубль. Тренд на ослаблення рубля зберігається вже протягом місяця.

Як повідомлялося, за офіційними даними, середня ціна на нафту основної російської експортної марки Urals у травні 2023 року знизилася до $53,34 за барель після зростання у квітні до максимального рівня з початку року. Бюджет РФ розрахований, виходячи з середньої ціни російської нафти $70 за барель.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти з Фонду національного добробуту.

У червні Мінфін Росії у рамках бюджетного правила продасть іноземну валюту (юані) на суму 74,6 млрд рублів – це в 1,8 раза більше, ніж у травні.