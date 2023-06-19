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Агентство реконструкції Японії допоможе відновлювати українські міста, – меморандум

японія

Агентство реконструкції Японії надасть консультаційну та технічну підтримку Україні в питанні відновлення постраждалих громад та територій.

Відповідний Меморандум про співпрацю та просування стійкого відновлення міст підписали віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр з відновлення Японії Хіромічі Ватанабе, повдідомляє пресслужба українського міністерства.

"Успішний досвід наших японських колег дозволить уникнути багатьох помилок у плануванні та реалізації проєктів відновлення, а отже ми зможемо зекономити час і робити все набагато швидше і ефективніше", – прокоментував підписання документа Кубраков.

Агентство реконструкції, створене в лютому 2012 року, є головним органом уряду Японії, відповідальним за процес відновлення після Великого східнояпонського землетрусу 11 березня 2011 року. Він спричинив потрійну катастрофу – землетрус, цунамі та ядерну аварію на АЕС у Фукусімі.

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Японія (537) Кубраков Олександр (182) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (71)


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19.06.2023 16:48 Відповісти

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