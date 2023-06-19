"Кернел" Веревського збільшив прибуток на 36%

Агропромислова компанія "Кернел" за дев’ять місяців 2023 фінансового року (ФР, липень 2022 – червень 2023) збільшила чистий прибуток порівняно з за аналогічним періодом минулого ФР на 36% – до $437 млн.

Як свідчить звіт холдингової компанії групи Kernel Holding SA (Люксембург), виручка компанії за три квартали зменшилася на 45% – до $2,715 млрд, показник EBITDA – збільшився на 11%, до $600 млн, передають Порти України.

У третьому кварталі 2023 ФР "Кернел" відзвітував про прибуток у розмірі $69 млн, тоді як за аналогічний період минулого ФР компанія мала збиток $103 млн. Виторг за звітний період зменшився на 51%, склавши $825 млн. Показник EBITDA досяг $155 млн у порівнянні з минулим роком, коли він був у мінусі на $32 млн.

"Кернел" збільшив переробку насіння соняшнику в третьому кварталі 2023 ФР на 32% порівняно з попереднім роком та на 14% порівняно з попереднім кварталом – до 744 тис. тонн. В експлуатації перебувають шість заводів з перероблювання насіння олійних культур. Два заводи з перероблювання, що належать групі, залишаються недоступними в зоні високого ризику Харківської області через постійний обстріл з боку російських загарбників.

Згідно зі звітом, у третьому кварталі 2023 ФР "Кернел" зазнав збитків у розмірі $20 млн від знецінення активів. Збитки в сільськогосподарському сегменті становили $24 млн через зниження світових цін на зернові та олійні культури протягом січня-березня 2023 року.

Чистий борг "Кернела" зменшився до $833 млн (на 31 березня) з $1 млрд (на початок 2023 року) і $1,7 млрд (на кінець березня 2022 року).

Станом на 31 березня 2023 року група "Кернел" розпочала переговори з кредиторами про відстрочення боргу на рік через війну, йдеться у звіті. Переговори компанія розраховує завершити до 30 червня.

У травні компанія Namsen Limited (Кіпр) бізнесмена Андрія Веревського в результаті угод з купівлі акцій збільшила частку в "Кернел" на 36% – до 74,05%.

У першому півріччі 2023 ФР "Кернел" зменшив перевалку вантажів на експорт через свої портові термінали порівняно з аналогічним періодом 2022 ФР в 2,1 раза – до 2,44 млн тонн.

У грудні 2022 року "Кернел" придбав термінал із перевантаження олії у порту "Південний", а у лютому 2023 року – річковий термінал "Дунай Агро Пром" в порту "Рені". Також він володіє зерновими терміналами "Трансбалктермінал" та "Трансгрейнтермінал" у морському порту "Чорноморськ".

До війни "Кернел" займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того компанія займалася вирощуванням та торгівлею іншою агропродукцією. Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

Агрохолдинг "Кернел" у 2022 фінансовому році отримав $41 млн чистого збитку порівняно із $506 млн чистого прибутку у попередньому фінансовому році.

"Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.