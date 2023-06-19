"Укргідроенерго" замовило обладнання для ГЕС у Кам’янському на 450 мільйонів

Державне ПрАТ "Укргідроенерго" 30 травня за результатами тендеру уклало низку угод з чеською компанією Iskra Energo s.r.o. про закупівлю обладнання для Середньодніпровської ГЕС загальною вартістю 11,38 млн євро або 453,37 млн грн (без ПДВ).

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами укладених угод, до кінця 2026 року виробник має доставити на Середньодніпровську ГЕС у Кам’янському дев’ять комплектів регуляторів швидкості по 1,26 млн євро або 50,27 млн грн та комплект шафи вимірювання рівня води верхнього і нижнього б’єфів за 25 тис. євро або 976 тис. грн.

Договір передбачає виплату замовником авансу в розмірі 80% протягом місяця після отримання рахунку-фактури від продавця. Той поставить товар протягом року після отримання авансу. Ще 20% суми угоди виплатять протягом трьох місяців після поставки товару.

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Компанія Senso Dynamics Llc (США) скаржилась на занадто короткий строк подання пропозиції: тендер оголосили 2 травня, а строк спливав 9 травня. Замовник подовжив його до 12 травня, але скаржник просив подовжити його хоча б на два тижні. Однак замовник відмовився, пославшись на скорочення строків на час війни.

Відтак Iskra Energo s.r.o. отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов.

Створеною в 2014 році чеською Iskra Energo s.r.o. володіє і керує чех Якуб Кожушнік.