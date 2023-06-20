Кабмін виключив з переліку об’єктів великої приватизації 5 ТЕЦ
Кабінет міністрів на засіданні 19 червня вніс зміни до Переліку об’єктів великої приватизації державної власності, виключивши з нього 5 ТЕЦ.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Виключено з переліку обʼєктів, що підлягають приватизації, АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Одеська ТЕЦ", державне підприємство "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль", – уточнив Мельничук.
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Як повідомлялося, у серпні 2021 року Кабінет міністрів доручив внести пакети акцій АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", а також АТ, що створюється на базі ДП "Сєверодонецька теплоелектроцентраль", до статутного капіталу НАК "Нафтогаз України".
Метою такого рішення в уряді вказували покращення фінансового стану та стабільної роботи зазначених постачальників тепла, а також посилення контролю за своєчасністю розрахунків.
Так, станом на кінець серпня 2020 року загальна заборгованість зазначених підприємств перед "Нафтогазом" становила 5,7 млрд грн, у тому числі 1,3 млрд грн – штрафні санкції. Навесні 2021 року очікувалося, що ця заборгованість збільшиться до 8,2 млрд грн. При цьому споживання газу цими ТЕЦ за опалювальний період становить близько 400 млн кубометрів.
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Теперь он уже не 100 % монополист, а 200%!
Раскрывайте карманы по шыре, граждане Украины. Туда направляется уже вторая рука рыжего барыги.
Обдерать будут всех. Не спеша. Но уверенно.
Во время войны обычно замораживают давление на граждан- они и так страдают.
А после WWll каждый год шло снижение цен…
А тут война в разгаре и вместо того что бы обеспечить «единое руководство страной» и направить это на победу,
идет раздача Гос собственности стратегического назначения в частные руки!?