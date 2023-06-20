Кабмін виключив з переліку об’єктів великої приватизації 5 ТЕЦ

Кабінет міністрів на засіданні 19 червня вніс зміни до Переліку об’єктів великої приватизації державної власності, виключивши з нього 5 ТЕЦ.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Виключено з переліку обʼєктів, що підлягають приватизації, АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Одеська ТЕЦ", державне підприємство "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль", – уточнив Мельничук.

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Як повідомлялося, у серпні 2021 року Кабінет міністрів доручив внести пакети акцій АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", а також АТ, що створюється на базі ДП "Сєверодонецька теплоелектроцентраль", до статутного капіталу НАК "Нафтогаз України".

Метою такого рішення в уряді вказували покращення фінансового стану та стабільної роботи зазначених постачальників тепла, а також посилення контролю за своєчасністю розрахунків.

Так, станом на кінець серпня 2020 року загальна заборгованість зазначених підприємств перед "Нафтогазом" становила 5,7 млрд грн, у тому числі 1,3 млрд грн – штрафні санкції. Навесні 2021 року очікувалося, що ця заборгованість збільшиться до 8,2 млрд грн. При цьому споживання газу цими ТЕЦ за опалювальний період становить близько 400 млн кубометрів.