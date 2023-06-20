Росія збільшила переробку нафти до максимуму за два місяці

Російські нафтопереробні заводи підвищили обсяги переробки сирої нафти до найвищого рівня за дев’ять тижнів, оскільки сезон технічного обслуговування в країні наближається до кінця.

Як пише Bloomberg, нафтопереробні підприємства РФ переробляли 5,49 млн барелів на день (б/д) протягом тижня, що закінчився 14 червня. Це майже на 194 тис. б/д більше, ніж тижнем раніше, і це найвищий рівень переробки в країні з другої половини квітня, свідчать статистичні дані, передає enkorr.

Постачання сирої нафти на росНПЗ разом із експортом морським транспортом залишаються ключовими показниками для спостерігачів нафтового ринку, які шукають підказки щодо рівня видобутку в Росії після того, як уряд засекретив дані про видобуток на тлі західних санкцій.

Країна пообіцяла скоротити видобуток на 500 тис. б/д, починаючи з березня, у відповідь на обмежувальні заходи, запроваджені Заходом, включно з обмеженням цін G7 на продаж сирої нафти.

Росія виконує свої скорочення в повному обсязі, неодноразово заявляв віце-прем'єр-міністр РФ Алєксандр Новак, востаннє на зустрічі Організації країн-експортерів нафти та її союзників на початку червня у Відні. Однак потужний морський експорт і відновлення внутрішньої переробки сирої нафти ставлять під сумнів ці заяви.

"Росія відновлює щоденну пропускну здатність НПЗ, оскільки сезон весняного ремонту в основному закінчився. Ми побачимо, що останні ключові об’єкти, включно з Кірішами ПАТ "Сургутнєфтегаз", буде запущено в роботу в перших числах липня. Тоді роботи НПЗ повністю повернуться до доремонтних обсягів", – сказав керівник відділу аналітики нафти дослідницької компанії Kpler Віктор Катона.

Згідно з історичними даними, обсяги переробки нафти в Росії цього року досягли максимуму в 5,78 млн б/д у перший тиждень квітня.

Раніше повідомлялося, що російська квота видобутку нафти в межах домовленостей у форматі ОПЕК+ у 2024 році зменшиться на 650 тис. барелів на добу.