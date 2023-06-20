Населення Німеччини зросло рекордними темпами за останні 30 років завдяки біженцям з України
Населення Німеччини у 2022 році зросло на 1,3% або на 1,1 мільйона – до 84,4 млн осіб.
За даними Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis), це найбільший річний приріст з часів об'єднання країни у 1990 році, повідомляє Deutsche Welle.
Загалом, станом на кінець минулого року в Німеччині проживало близько 72 мільйонів німців та 12,3 мільйона людей з іноземним громадянством.
Експерти пояснюють збільшення населення ФРН зростанням кількості мігрантів: у 2022 році до країни приїхало майже 1,5 мільйона осіб – у чотири рази більше, ніж у 2021 році. Більшість із них – громадяни України.
Загалом із 12,3 млн іноземців, що проживають у Німеччині, найбільше з них громадян Туреччини (1,34 мільйона осіб), на другому місці громадяни України (1,05 мільйона осіб, з початку повномасштабної війни в Україні кількість українців у Німеччині збільшилась у шість разів), на третьому місці – громадяни Сирії (883 тисячі осіб).
Частка іноземців у кількості населення ФРН збільшилася з 13,1% до 14,6%. Водночас кількість громадян Німеччини зменшилася на 0,4%. У 2022 році кількість смертей у країні на 327 тисяч перевищила кількість народжень. 2021 року цей показник становив 228 тисяч.
Вікова структура людей із іноземним громадянством значно відрізняється від корінних німців.
18,6% місцевого населення молодше 20 років. Люди віком від 20 до 59 років становлять 49%. 32,4% німців – старші 59 років.
Серед іноземців, що живуть у ФРН, 20,2% молодше 20 років, людей віком від 20 до 59 років – 67,4%, а людей старших за 59 років – 12,4%. У результаті середній вік населення Німеччини трохи знизився і досяг 44,6 року.
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Брехня чи провокація москалів
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11.432.460 загальна кількість іноземців у німеччині =11 Мл
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Із них % від загадльної кількості..
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Ukraine 145.515- 1,3% москалів на 100 тисяч більше
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Russland 263.300 - 2,3 %,
Türkei 1.461.910 -12,8%
Polen 866.690 -7,6 %
Syrien 818.460 7,2 %
Afghanistan 271.805 -2,4%
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Irak 259.500- 2,3 %
Afrika 615.830- 5,4%
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до нас приїздили " украинці " купляти машинии ..махрові цигани ...і кричали що вони
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одні з Бахмута
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другі з маріуполя
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в загалі нормальні хлопці але дуже розбитні та " шустрі"
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в основному мені зустрічаються українці із західних областей України..
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Отримують соціальну допомогу і розїзджають по всій європі користуючись пільгами
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Певно що на роботу ніхто не збирався ідти і не збирається..
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Ось така гірка правда... Крім того Стидно за цих 150 кілограмових
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"біженок" та " девочек" з пятисантиметровим манікуром і накачаними силіконом губами..
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У великих містах дорогі готелі забиті здоровенними
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мужиками які приїхали на таких дорогих авто що німцям і нне снилися..
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Хто хотів працювати і дійсно постраждав від війни - ті живуть і вже працюють у Польші..
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Просто цікаво, а чому поляки поїхали у німеччину у них вже так кльово у країні? Принаймні так кажуть укр гастербайтери в польщі.
відносно інших - дуже мало поляків поселилося у ФРН тому що ще не
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забули другу світову...війну і величезну різницю в менталітеті та культурі
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Як що хтосьтут залишився то ще за часів Залізної стіни ..за часів соціалізму
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а так поляки приїзжають тільки на заробітки..
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Ну багато дівчат колись повиходили заміж..
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Населення Німеччини зросло завдяки туркам. До чого там українці?
та сірійців та іракців теж багато
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у німців за звичай в сімї 1-2 дитини а у мусульман 4-5...плодяться як криси
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імігранти з північної африки - як правило працювати не хочуть та не
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вміють... Ні осьвіти ні професії...Напівдикі люди..
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Більшість сидить на соціальних виплатах
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Чоловіки якщо і працюють то на будовах в малесеньких фірмах до 10 чоловік ..
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Де потрібна руна важка праця...Жінки - ідуть в прибиральниці..
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Турки трохи освоїлися ..
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У третьому поколінні - хлопці працюють в .. автосервісі..
ремонтують та продають автівки..
Дівчата пішли в торгівлю - продавцями...
Багато хто з дівчат пішли в медицину - медсестри та в лікарські праксиси
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Поэтому да, они выучат немецкий язык для получения гражданства, высокооплачиваемой работы и прекрасной жизни. А оставаться здесь чтобы работать за копейки.. Ну это самобичевание. На той же должности что здесь, ты заграницей на много, на много много много больше будешь получать нежели тут.
Эту правду можешь не признавать, это твоё право. Но факт остаётся фактом.
2. Не тебе решать что им светит, а что нет))
Коли буде Перемога і стабілізується ситуація в економіці.
Бо нема краще ніж "Садок вишневий коло хати..." А коли влада поміняється є надія на краще життя.
Не знаю на кого поміняється але історія йде "вверх-вниз". Думаю і надіюсь що після такого як зараз "дна політики" хтось прийде до влади більш чесний і патріотичний.