Населення Німеччини зросло рекордними темпами за останні 30 років завдяки біженцям з України

Населення Німеччини у 2022 році зросло на 1,3% або на 1,1 мільйона – до 84,4 млн осіб.

За даними Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis), це найбільший річний приріст з часів об'єднання країни у 1990 році, повідомляє Deutsche Welle.

Загалом, станом на кінець минулого року в Німеччині проживало близько 72 мільйонів німців та 12,3 мільйона людей з іноземним громадянством.

Експерти пояснюють збільшення населення ФРН зростанням кількості мігрантів: у 2022 році до країни приїхало майже 1,5 мільйона осіб – у чотири рази більше, ніж у 2021 році. Більшість із них – громадяни України.

Загалом із 12,3 млн іноземців, що проживають у Німеччині, найбільше з них громадян Туреччини (1,34 мільйона осіб), на другому місці громадяни України (1,05 мільйона осіб, з початку повномасштабної війни в Україні кількість українців у Німеччині збільшилась у шість разів), на третьому місці – громадяни Сирії (883 тисячі осіб).

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Частка іноземців у кількості населення ФРН збільшилася з 13,1% до 14,6%. Водночас кількість громадян Німеччини зменшилася на 0,4%. У 2022 році кількість смертей у країні на 327 тисяч перевищила кількість народжень. 2021 року цей показник становив 228 тисяч.

Вікова структура людей із іноземним громадянством значно відрізняється від корінних німців.

18,6% місцевого населення молодше 20 років. Люди віком від 20 до 59 років становлять 49%. 32,4% німців – старші 59 років.

Серед іноземців, що живуть у ФРН, 20,2% молодше 20 років, людей віком від 20 до 59 років – 67,4%, а людей старших за 59 років – 12,4%. У результаті середній вік населення Німеччини трохи знизився і досяг 44,6 року.