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Новини
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Населення Німеччини зросло рекордними темпами за останні 30 років завдяки біженцям з України

берлін

Населення Німеччини у 2022 році зросло на 1,3% або на 1,1 мільйона – до 84,4 млн осіб.

За даними Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis), це найбільший річний приріст з часів об'єднання країни у 1990 році, повідомляє Deutsche Welle.

Загалом, станом на кінець минулого року в Німеччині проживало близько 72 мільйонів німців та 12,3 мільйона людей з іноземним громадянством.

Експерти пояснюють збільшення населення ФРН зростанням кількості мігрантів: у 2022 році до країни приїхало майже 1,5 мільйона осіб – у чотири рази більше, ніж у 2021 році. Більшість із них – громадяни України.

Загалом із 12,3 млн іноземців, що проживають у Німеччині, найбільше з них громадян Туреччини (1,34 мільйона осіб), на другому місці громадяни України (1,05 мільйона осіб, з початку повномасштабної війни в Україні кількість українців у Німеччині збільшилась у шість разів), на третьому місці – громадяни Сирії (883 тисячі осіб).

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Частка іноземців у кількості населення ФРН збільшилася з 13,1% до 14,6%. Водночас кількість громадян Німеччини зменшилася на 0,4%. У 2022 році кількість смертей у країні на 327 тисяч перевищила кількість народжень. 2021 року цей показник становив 228 тисяч.

Вікова структура людей із іноземним громадянством значно відрізняється від корінних німців.

18,6% місцевого населення молодше 20 років. Люди віком від 20 до 59 років становлять 49%. 32,4% німців – старші 59 років.

Серед іноземців, що живуть у ФРН, 20,2% молодше 20 років, людей віком від 20 до 59 років – 67,4%, а людей старших за 59 років – 12,4%. У результаті середній вік населення Німеччини трохи знизився і досяг 44,6 року.

Автор: 

біженці (700) Німеччина (1885) населення (71)


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Топ коментарі
+13
Вважаю,що якщо в Україні добре живеться лише депутатам,суддям та іншому гнилому корупційному лайну,то хай вони тільки тут і живуть.Ну,і ще мазохисти,які звикли працювати не за грощі,комусь ж потрібно буде співати сумних пісень про споконвічну тяжку долю українця.
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20.06.2023 18:16
+7
Як кордони відкриють буде ще +3 млн за рік
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20.06.2023 17:48
+6
Сведения из последней переписи населения, на сегодняшний день в Германии 30% составляет Турки, 30% Сирийцы, 30% афганцы и всего 10% мирного населения
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20.06.2023 17:22
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Сведения из последней переписи населения, на сегодняшний день в Германии 30% составляет Турки, 30% Сирийцы, 30% афганцы и всего 10% мирного населения
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20.06.2023 17:22 Відповісти
А как же эфиопы и ливийцы?
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20.06.2023 17:48 Відповісти
i марокканцы
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20.06.2023 18:33 Відповісти
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20.06.2023 18:40 Відповісти
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20.06.2023 18:39 Відповісти
---
Брехня чи провокація москалів
--
11.432.460 загальна кількість іноземців у німеччині =11 Мл
---
Із них % від загадльної кількості..
...
Ukraine 145.515- 1,3% москалів на 100 тисяч більше
......
Russland 263.300 - 2,3 %,
Türkei 1.461.910 -12,8%
Polen 866.690 -7,6 %
Syrien 818.460 7,2 %
Afghanistan 271.805 -2,4%
--
Irak 259.500- 2,3 %
Afrika 615.830- 5,4%

..
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20.06.2023 23:58 Відповісти
официально больше 1 млн. приняли человек из Украины, возможно беженцы по другому считаются. Много Крымчан с Украинским паспортом, осенью приехали. Молодые люди, главное не воюют против Украины, вполне адекватные
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21.06.2023 08:05 Відповісти
----
до нас приїздили " украинці " купляти машинии ..махрові цигани ...і кричали що вони
..
одні з Бахмута
...
другі з маріуполя
...

в загалі нормальні хлопці але дуже розбитні та " шустрі"

...
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21.06.2023 12:10 Відповісти
---
в основному мені зустрічаються українці із західних областей України..
...
Отримують соціальну допомогу і розїзджають по всій європі користуючись пільгами
...
Певно що на роботу ніхто не збирався ідти і не збирається..
...
Ось така гірка правда... Крім того Стидно за цих 150 кілограмових
..
"біженок" та " девочек" з пятисантиметровим манікуром і накачаними силіконом губами..
..
У великих містах дорогі готелі забиті здоровенними
...
мужиками які приїхали на таких дорогих авто що німцям і нне снилися..
...
Хто хотів працювати і дійсно постраждав від війни - ті живуть і вже працюють у Польші..
...
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21.06.2023 12:19 Відповісти
Polen 866.690 -7,6 %

Просто цікаво, а чому поляки поїхали у німеччину у них вже так кльово у країні? Принаймні так кажуть укр гастербайтери в польщі.
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21.06.2023 09:08 Відповісти
---
відносно інших - дуже мало поляків поселилося у ФРН тому що ще не
...
забули другу світову...війну і величезну різницю в менталітеті та культурі
...
Як що хтосьтут залишився то ще за часів Залізної стіни ..за часів соціалізму
...
а так поляки приїзжають тільки на заробітки..
...
Ну багато дівчат колись повиходили заміж..
...
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21.06.2023 09:50 Відповісти
Якісь недостовірні дані дає сайт. Наших там-крапля в морі.
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20.06.2023 17:31 Відповісти
Як кордони відкриють буде ще +3 млн за рік
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20.06.2023 17:48 Відповісти
Та поскорее бы уже открыли украинские границы для украинцев. Жду с нетерпением. Уверен что не один я жду.
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20.06.2023 17:58 Відповісти
Не буде. В Німеччині прийняли закон про те, що нових біженців будуть тримати на кордоні ЄС і в більшості випадків відсилати додому.
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20.06.2023 21:25 Відповісти
Кордон відкриють років через 5. За цей час сім'ї частково розпадуться, або частково повернуться в Україну із-за кордону. У мене вже купа знайомих, які почали процедуру розводів, а деякі чоловіки за рік собі знайшли нову подругу. Так само є знайомі жінки які поверталися і в Харків, і в Київ, і в Одесу до чоловіків аби не залишитися самою.
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20.06.2023 23:08 Відповісти
Що це за херня?
Населення Німеччини зросло завдяки туркам. До чого там українці?
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20.06.2023 18:10 Відповісти
Мільйон українських біженців прибули до Німеччини. Звичайно що турків там більше, але після 24.02 основна кількість мігрантів саме українці.
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20.06.2023 21:46 Відповісти
---
та сірійців та іракців теж багато
...
у німців за звичай в сімї 1-2 дитини а у мусульман 4-5...плодяться як криси
...
імігранти з північної африки - як правило працювати не хочуть та не
...
вміють... Ні осьвіти ні професії...Напівдикі люди..
...
Більшість сидить на соціальних виплатах
...
Чоловіки якщо і працюють то на будовах в малесеньких фірмах до 10 чоловік ..
..
Де потрібна руна важка праця...Жінки - ідуть в прибиральниці..
....
Турки трохи освоїлися ..
...
У третьому поколінні - хлопці працюють в .. автосервісі..
ремонтують та продають автівки..
Дівчата пішли в торгівлю - продавцями...
Багато хто з дівчат пішли в медицину - медсестри та в лікарські праксиси
..
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21.06.2023 10:01 Відповісти
Вважаю,що якщо в Україні добре живеться лише депутатам,суддям та іншому гнилому корупційному лайну,то хай вони тільки тут і живуть.Ну,і ще мазохисти,які звикли працювати не за грощі,комусь ж потрібно буде співати сумних пісень про споконвічну тяжку долю українця.
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20.06.2023 18:16 Відповісти
100%.
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20.06.2023 18:31 Відповісти
Ну так "какаяразница" как называется твоя страна?
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20.06.2023 18:48 Відповісти
Моя країна,моя Батьківщина зветься "Справедливість",ось як зветься моя країна.Там,де немає Справедливості-то мені не країна,і не Батьківщина.
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20.06.2023 19:14 Відповісти
А хто татарова, сухачова, бенедіктових привів до влади? Інопланетяни? Ти і привів. А тепер скиглиш.
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20.06.2023 23:09 Відповісти
А от населення Україні за цей час рекордно зменшилося.
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20.06.2023 18:20 Відповісти
На це всім похер, включно з нашими партнерами
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20.06.2023 19:01 Відповісти
Немцы считают мигрантов как население Германии. Тупость какая-то. Граждан Германии 72 миллиона, а население везде в интернете 84 млн.
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20.06.2023 18:24 Відповісти
Ну так всё правильно. Никто не вернётся в это ведро, получат гражданство и вуаля - немцы
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20.06.2023 19:32 Відповісти
Всі вивчать німецьку мову ? До речі, в Германії половини пенсіонерів , ім точно не нічого не світить .
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20.06.2023 20:07 Відповісти
Ну да) А какой язык в Германии ты предлагаешь учить? Украинский?) Всё ж логично. Уехал\ла в Турцию - учи турецкий, уехал\ла в США - учи американский\английский, уехал\ла в Швецию - швейцарский и т.д.))

Поэтому да, они выучат немецкий язык для получения гражданства, высокооплачиваемой работы и прекрасной жизни. А оставаться здесь чтобы работать за копейки.. Ну это самобичевание. На той же должности что здесь, ты заграницей на много, на много много много больше будешь получать нежели тут.

Эту правду можешь не признавать, это твоё право. Но факт остаётся фактом.
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21.06.2023 09:52 Відповісти
Я написала німецьку мову ! Читай уважно комменти ! І вони- біженці ,більшість не вивчили українську , розмовляють кацапською, як ти , тому їм нічого не світить.
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21.06.2023 10:27 Відповісти
1. Как ты можешь знать какие языки я знаю, а какие нет?) Я просто общаюсь на том языке на котором мне удобно и имею полное конституционное право на это. Если ты не читала Конституцию Украины которую у нас сейчас нарушают в ОП, то советую почитать статью 10 пункт 3

2. Не тебе решать что им светит, а что нет))
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21.06.2023 14:04 Відповісти
Я не можу казати за всіх мігрантів, але мої родичі які проживають хто в США а хто в Європі - більшість хоче повернутись.

Коли буде Перемога і стабілізується ситуація в економіці.

Бо нема краще ніж "Садок вишневий коло хати..." А коли влада поміняється є надія на краще життя.
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20.06.2023 19:56 Відповісти
Колись сп1вали : Вся жизнь впереди, надейся и жди. Хот1лося б знати, хто в змоз1 пом1няти владу ( а скор1ше звичк1 народу) в Укра1н1, ви бачите цю р1шучу орган1зовану силу ?
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21.06.2023 03:36 Відповісти
Інформація про те що все меньше людей дивляться "єдині зомбоновини" вселяє надію що все-таки влада поміняється.

Не знаю на кого поміняється але історія йде "вверх-вниз". Думаю і надіюсь що після такого як зараз "дна політики" хтось прийде до влади більш чесний і патріотичний.
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21.06.2023 10:10 Відповісти
кожен сотий у німеччині українець...
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20.06.2023 20:30 Відповісти
А кожен 200-й це хороший руський.
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20.06.2023 21:11 Відповісти
Відкриють кордони, то жінки ще своїх чоловіків та родичів підтягнуть + 2-3 млн
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20.06.2023 23:00 Відповісти
Кордони відкриють років через 5. То хто там підтягнеться, якщо більшість сімей розійдуться.
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20.06.2023 23:11 Відповісти
Откуда у тебя информация через сколько лет откроют границы? Можешь назвать источник? Или ты так ляпнул лишь бы было?
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21.06.2023 09:54 Відповісти
Выедут даже те у кого заграницей нету жены или девушки. Потому что здесь оставаться нет смысла
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21.06.2023 09:55 Відповісти
Націоналізм, як державна політика, невпинно робить свою справу, що в Турції, що в інших державах.
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21.06.2023 06:04 Відповісти

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