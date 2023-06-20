Відвантаження "зерновим коридором" за тиждень зменшилися на 33%

За 46 тиждень роботи "зернового коридору" з 12 по 18 червня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 438,1 тис. тонн агропромислової продукції, що на 33% менше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

Як ідеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила 9 одиниць, що на 4 одиниці менше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її.

Наступного тижня очікуються ще гірші показники, тому що за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 5 суден.

Найбільші обсяги експорту протягом 46 тижня роботи "зернового коридору" становили:

кукурудза (80% експорту за цей період);

пшениця (7%);

макуха соняшникова (7%).

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Туреччина) та Європи (Іспанія, Італія, Франція).

Усього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 18 червня 2023 року вдалося експортувати 32 млн тонн продукції АПК нашим іноземним партнерам.

Як повідомлялося, за тиждень, з 5 по 11 червня 2023 року, через морські порти Одеської області в межах "зернової угоди" було експортовано 651 тис. тонн агропромислової продукції, що на 65% більше, ніж тиждень тому.